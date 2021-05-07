في أعقاب اشتباكات.. جنود مناهضون لرئيس الصومال يبدؤون العودة إلى الثكنات

قال متحدث باسم قوات صومالية ساندت المعارضة إن مئات الجنود بدؤوا العودة إلى ثكناتهم اليوم الجمعة بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء في أعقاب اشتباكات اندلعت بسبب خلاف بشأن فترة حكم الرئيس.

وأيد نواب البرلمان الصومالي يوم السبت إلغاء قرار تمديد فترة الرئاسة لعامين الذي كانوا قد وافقوا عليه في الشهر الماضي، وذلك بعدما عزز اندلاع العنف مخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة بين القوات المؤيدة للرئيس وتلك المناهضة له.

وشاهد مصور صحفي قوات مدججة بالسلاح تتحرك سيرًا على الأقدام وعلى متن مركبات عسكرية في العاصمة مقديشو عصر اليوم الجمعة، وبعضهم في طريق العودة إلى معسكر تابع للجيش في المدينة.

وقال المتحدث باسم القوات الداعمة للمعارضة، الرائد ديني أحمد: ”اتفقنا على العودة إلى ثكناتنا بموجب أمر من رئيس الوزراء أمس“.

وكان قد صرح في وقت متأخر أمس الخميس بأن القوات وافقت على العودة إلى ثكناتها.

وشمل اتفاق لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورًا مطالب بعودة القوات المؤيدة للمعارضة إلى الثكنات في غضون 48 ساعة، وابتعاد الجنود عن الحياة السياسية، والتعهد بعدم معاقبة الجنود الذين دعموا المعارضة.