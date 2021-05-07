استئناف مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

استأنف الدبلوماسيون، اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، مباحثاتهم حول البرنامج النووي الإيراني سعيًا إلى إنقاذ الاتفاق في شأنه بحلول نهاية شهر أيار/مايو الجاري، قبل أن تؤثر حملة الانتخابات الرئاسية في إيران في الـ18 من شهر حزيران/يونيو المقبل على هذه العملية.

وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق (إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) جولتها الرابعة من المباحثات قرابة الساعة 11,00 (09,00 ت غ) في فندق فخم في العاصمة النمساوية بعد توقف لأيام، بحسب الاتحاد الأوروبي المشرف على المفاوضات.

والهدف إحياء كلي لـ“خطة العمل الشاملة المشتركة“، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في عام 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.

ويريد خلفه جو بايدن الانضمام مجددًا إلى هذا الاتفاق واعتبر مسؤول أمريكي رفيع الخميس عشيّة استئناف المفاوضات في فيينا أنّ إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني ”ممكن“ في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في إيران في شهر حزيران/يونيو المقبل، شرط أن تكون طهران راغبة في ذلك.

وأكد دبلوماسيون هذا الاحتمال، حيث قال أحدهم: ”لا شيء مضمونا لكننا على السكة السليمة، ربما سيتعلق الأمر هذه المرة بجولة كبرى نهائية من المفاوضات“.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية شهر نيسان/إبريل الماضي، في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها خصوصا الأوروبيين لرفع العقوبات التي فرضها ترامب والتزام طهران مجددا بتعهداتها النووية، والتي تخلت عنها ردا على ”الضغوط القصوى“ الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات كانت ”جادة“ و“بناءة“.

والأسبوع الماضي دانت الدول الأوروبية الثلاث عدم إحراز تقدم مشيرة إلى أنه ”لم يتم بعد تسوية النقاط الأكثر خلافا“.

والنقطة الأخرى غير المؤكدة هي هل سيتمكن المفاوضون من التفاهم قبل انتهاء مدة الاتفاق ”المؤقت“ المبرم في شهر شباط/فبراير الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.

وهذا النص ”التقني الثنائي“، الذي تم الإعلان عنه في الـ21 من شهر شباط/فبراير الماضي، لمدة ثلاثة أشهر، يسمح للوكالة الأممية القيام بعمليات مراقبة على الأرض، رغم تقليصها منذ دخول قانون جديد يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ.

وتعهدت الجمهورية الإسلامية بتسليم مجمل بيانات الكاميرات ومعلومات أخرى في حال رفع العقوبات بعد انقضاء هذه المهلة.

وتباحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، يوم أمس الخميس مع نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في فيينا عباس عرقجي، في لقاء تم إعلانه عبر موقع ”تويتر“.

وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع قناة ”بلومبرغ“ أعرب غروسي عن خشيته من أن تتلف إيران أشرطة الفيديو في حال لم تتوصل مفاوضات الدول العظمى لنتيجة في الوقت المناسب.

وفي هذه الحال أكد استعداده للعودة إلى طهران للتوصل إلى تسوية جديدة.