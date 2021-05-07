أخبار

أردوغان: نسعى لاستعادة "الوحدة" مع شعب مصر ونرفض الإملاءات
تاريخ النشر: 07 مايو 2021 12:04 GMT
تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 12:50 GMT

أردوغان: نسعى لاستعادة "الوحدة" مع شعب مصر ونرفض الإملاءات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر، لكنه شدد كذلك على أن بلاده ترفض الإملاءات. جاء

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر، لكنه شدد كذلك على أن بلاده ترفض الإملاءات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، نقلت مقتطفات منها وكالة الأنباء التركية الرسمية ”الأناضول“.

وتطرق الرئيس التركي إلى جهود عودة العلاقات بين تركيا ومصر.

وأكد أردوغان استقلالية تركيا في سياستها الخارجية وعدم رضوخها لأي إملاءات.

وقال: ”تركيا دولة صامدة بكل شموخ وليست دولة يحدد الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية“، حسب تعابير الرئيس التركي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play