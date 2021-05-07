الرئاسة الفلسطينية تحذر من خروج التطورات الميدانية عن السيطرة

حثت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على القدس والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه التطورات يمكن أن تصل إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي، أن إسرائيل مستمرة بانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، محملًا إياها المسؤولية عن التصعيد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وقال أبو ردينة: ”إسرائيل تواصل اعتداءاتها المستمرة على المواطنين سواء في حي الشيخ جراح أو من خلال عمليات القتل اليومية وآخرها ما جرى اليوم على حاجز سالم وخرقه لقواعد القانون الدولي، كل هذا سيخلق توترًا وتصعيدًا خطيرًا، هذا إلى جانب التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية“.

وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، بعثت السلطة الوطنية الفلسطينية رسائل لمسؤولين أمميين حول التصعيد الإسرائيلي، وقيام المستوطنين بمحاولة تجريد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح شرق القدس.

ووفق الوكالة الرسمية للأنباء ”وفا“، فقد بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد التوتر والعنف في فلسطين، لا سيما في القدس الشرقية وما حولها.

ويسود التوتر منذ حوالي أسبوع في الضفة الغربية والقدس، حيث نشرت إسرائيل قواتها في الأحياء المقدسية، وفي محيط المسجد الأقصى خشية من التصعيد والمواجهات مع المقدسيين.