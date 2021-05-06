أمريكا: لا ننوي إسقاط بقايا الصاروخ الصيني

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الخميس، إن بلاده لا تعتزم في تلك المرحلة إسقاط بقايا صاروخ صيني كبير من المتوقع أن يسقط عائدا عبر الغلاف الجوي للأرض خلال الأيام المقبلة.

وانطلق صاروخ ”لونغ مارش 5 بي“ من جزيرة هاينان الصينية في 29 نيسان/أبريل حاملا مركبة ”تيانخه“، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة.

وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

وقال أوستن متحدثا للصحفيين إن الأمل أن تسقط بقايا الصاروخ في المحيط، وإن أحدث التقديرات تشير إلى أنه سيسقط يوم السبت أو الأحد.