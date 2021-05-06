تقرير عبري: إسرائيل ترغب بـ"التهدئة" في الأقصى ومصر تطالب حماس بعدم الانجرار للتصعيد

أفاد تقرير عبري، أن إسرائيل أبلغت الأردن والسلطة الفلسطينية، في رسالة يوم الخميس، أنها ليست معنية بخرق حقوق العبادة بالمسجد الأقصى، وأنها ترغب بـ“التهدئة“.

جاء ذلك بالتزامن مع رسالة أخرى أرسلتها مصر إلى حركة حماس، وطالبتها بـ“الهدوء“، وفق التقرير الذي نقلته قناة ”كان“ الإسرائيلية.

وأوضحت القناة، أنه: ”في الأيام الأخيرة بعثت مصر برسائل إلى حماس، تطالبها بالتزام الهدوء وعدم الانجرار إلى التصعيد من قطاع غزة“، وذلك بعد توعد فصائل بالرد على التصعيد في القدس.

وفي السياق ذاته، نقل موقع ”مفزاكي راعم“ العبري، عن المبعوث الأممي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط تور وينسلاند، قوله، إن: ”التوتر بالقدس والضفة الغربية، قد يخرج عن السيطرة“.

وبحسب الموقع، فقد طالب المبعوث الأممي ”إسرائيل بلجم قواتها، واستخدام العنف -فقط- في حالات التعرض للخطر“.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رفع جاهظية قواته، بعد أيام من التصعيد في حي الشيخ جراح، وفي ظل التهديدات التي أطلقتها فصائل فلسطينية للرد على الخروقات الإسرائيلية.

ولفتت القناة العبرية ”كان“ إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأسبوع متوتر، حيث سيتم نشر قوات معززة في الضفة الغربية، بالإضافة الى وحدات خاصة، وتم اتخاذ إجراءات إضافية، لمنع أي تصعيد.

كما يستمر التوتر -أيضًا- في حي الشيخ جراح شرق القدس، حيث اندلعت في الفترة الأخيرة مواجهات بين المقدسيين وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى رفع المستوى الأمني بالقدس.