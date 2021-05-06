كبير المفاوضين الإيرانيين من فيينا: لسنا في عجلة من أمرنا

قال كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، مساء يوم الخميس، إن بلاده ليست في عجلة من أمرها بشأن محادثات فيينا التي ستبدأ الجمعة مع مجموعة 4+1 بشأن إحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوضح عراقجي في حديث للتلفزيون الإيراني عقب وصوله إلى فيينا وانتهاء اجتماعه بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي: ”أمامنا مهمة صعبة وطريق طويل وهناك عراقيل رغم التفاهمات الحاصلة في اجتماعات فيينا، ولا يمكن أبدًا وضع جدول زمني للتوصل إلى النتيجة المطلوبة“.

وأضاف عراقجي: ”لن نستعجل في المباحثات لكن في نفس الوقت لن نسمح بتحولها إلى مباحثات مطولة واستنزافية“، مشيرا إلى أن ”الأولوية بالنسبة لنا ليست الوقت وإنما الدقة والتركيز على توفير مصالح الشعب الإيراني“.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين إنه ”ناقش مغ غروسي كل جوانب التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

بدوره، أكد غروسي على حيادية الوكالة الكاملة بخصوص الاتفاق النووي والبرنامج النووي الإيراني، مضيفا: ”يهمنا كثيرا أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعيدة عن القضايا السياسية والعمل بواجباتها في إطار المهنية“.

وكان مندوب روسيا في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف، قال إنه ”ستبدأ الجمعة الجولة التالية وربما النهائية من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني“.

وكان مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية تحدث عن إمكانية التوصل لتفاهم بشأن عودة أمريكا وإيران للاتفاق النووي في الأسابيع القادمة.

وذكر المسؤول بحسب وكالة رويترز أن ”واشنطن تعتقد أن من مصلحة الأمن القومي الأمريكي استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني إذا فعلت إيران ذلك، وليس من المقرر التوصل إلى اتفاق نووي جديد وإنما إحياء الاتفاق السابق“.