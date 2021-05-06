مرشح للرئاسة الإيرانية: الشعب مستاء من تكرار نفس الوجوه

قال المرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، رامين مهمانبرست، يوم الخميس، إن شعب بلاه ”يريد تغييرا كبيرا وتحولا لافتا“ في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في 18 من حزيران/ يونيو المقبل.

وأضاف مهمانبرست أن ”الإيرانيين مستاءون من تكرار نفس الوجوه المترشحة للانتخابات الرئاسية، وكذلك من أوضاعهم المعيشية الصعبة والتضخم والفقر والبطالة“.

وأوضح المرشح وهو المتحدث الأسبق لوزارة الخارجية في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في حديثه لموقع ”بارسينه“ الإخباري، أنه ”ليس أصوليًا ولا إصلاحيًا، وأنه ينتقد هذين التيارين السياسيين اللذين فضلا المصالح الشخصية على المصالح الوطنية“.

وطالب كذلك ”بتحسين الهيكل الاقتصادي والإداري للبلد من أجل تحسين حياة الناس، ومن أجل تحسين الوضع يجب أن تكون حياتهم على ما يرام“.

ورامين مهمانبرست، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل ويبلغ من العمر 60 عاما، وقد تولى في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني، منصب سفير إيران في بولندا وقد انتهت مهامه في تموز/ يوليو 2018.

يشار إلى أن أغلب المرشحين للانتخابات المقبلة ينحدرون من المؤسسة العسكرية التابعة للحرس الثوري منهم: العميد حسين دهقان مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون العسكرية، والجنرال علي رضا أفشار القائد الأسبق لميليشيات الباسيج، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني (أحد أجهزة الحكم)، الجنرال محسن رضائي.

كما ترشح ”رستم قاسمي“ نائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية، والعميد محمد إسماعيل كوثري، والجنرال سعيد محمد من منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء للحرس الثوري الذراع الاقتصادي للحرس الثوري.

ويتوقع خبراء أن تكون المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة متدنية بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا في عموم البلاد وتزايد أعداد الإصابات والوفيات اليومية.

وتأمل حكومة الرئيس حسن روحاني، والأحزاب الإصلاحية والمعتدلة الداعمة لها أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ورفع العقوبات عن إيران من أجل استخدام هذه الورقة كدعاية للانتخابات الرئاسية.