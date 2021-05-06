اليمينيون الإسرائيليون يتفقون على معارضة حكومة لابيد اليسارية‎

أفاد تقرير عبري، يوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى قادة الأحزاب اليمينية، واتفقوا على معارضتهم لحكومة يسارية برئاسة زعيم حزب ”هناك مستقبل“ يائير لابيد.

ونقل تقرير لموقع ”والا“ العبري عن حزب ”الليكود“ قوله: إن ”الكتلة اليمينية دعت رئيس حزب (يمينا) نفتالي بينيت، وأيليت شاكيد وأعضاء الكنيست اليمينيين الآخرين إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه الناخب، وعدم الانضمام إلى حكومة اليسار مع لابيد وميرتس والعمل“.

وفي سياق آخر، يواصل نتنياهو إغراء أعضاء الحزب اليميني لقطع المحاولات على نفتالي بينت لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وذكر موقع ”يديعوت أحرونوت“ العبري أن نتنياهو اقترح على عضو الكنيست من ”يمينا“، أفير كارا، الانشقاق عن حزبه والانضمام إلى الليكود، مقابل منحه مكانًا مضمونًا في قائمة مرشحي الليكود لولايتين مقبلتين، إلى جانب تعيينه وزيرًا للاقتصاد في حكومة مقبلة يشكلها نتنياهو.

كما اقترح نتنياهو على عضو الكنيست من ”يمينا“، أييليت شاكيد، أمس، الانشقاق، وعلى اثنين من حزبها، عضوي الكنيست عيدي سيلمان وعاميحاي شيكلي، مقابل ترشيحهم في أماكن مضمونة في قائمة الليكود وتعيين شاكيد وزيرة للقضاء.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن هدف نتنياهو من شق ”يمينا“ هو منع تشكيل حكومة ”كتلة التغيير“ والتوجه لانتخابات خامسة للكنيست الإسرائيلي.

من جهتها، أوضحت ”القناة 12“ العبرية أن كتلة التغيير بدأت العمل على تشكيل حكومة، بعد حصول يائير لبيد، أمس، على تفويض من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتشكيلها.

وأشارت القناة إلى أن لابيد ورئيس حزب ”يمينا“، نفتالي بينيت، يسعيان إلى تشكيل الحكومة خلال أقل من أسبوع، على خلفية إدراكهما أنه ستتزايد الضغوط من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واليمين عمومًا، لمنع ”كتلة التغيير“ من تشكيلها كلما مرّ الوقت.

وبينت أن طاقمي مفاوضات ”هناك مستقبل“ و“يمينا“ عقدا اجتماعين منفصلين، أمس الأربعاء، ويتوقع أن يعقدا اجتماعًا مشتركًا، اليوم، لكن لم يتم وضع جدول زمني لهذه المفاوضات. كما سيعقد قادة أحزاب معسكر نتنياهو اجتماعًا، اليوم الخميس.