تحديد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران الشهر المقبل‎

حددت الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية في إيران الشروط المطلوبة للترشح، وذلك قبل أيام قليلة من بدء مرحلة تقديم الترشيحات لانتخابات، 18 حزيران/يونيو، بحسب وسائل إعلام محلية، يوم الخميس.

ونقلت قناة ”برس تي في“ الرسمية الناطقة بالإنجليزية، أن الترشح سيقتصر على من تتراوح أعمارهم بين ”40 و70 عامًا“، وحاصلين على ”درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها“ ويمكنهم إثبات ”خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مناصب إدارية“، إضافة إلى ”سجل جنائي نظيف“.

وأوردت الصحافة الإيرانية بمجملها الشروط نفسها، اليوم الخميس، غداة إعلان صدر عن مجلس صيانة الدستور، الهيئة التي من بين صلاحياتها مراقبة الانتخابات الرئاسية، والتحقق من صحة الترشيحات.

وبحسب موقع المجلس، فقد أعلن أحد أعضائه، طحان نظيف، الأربعاء، أن مؤسسته أصدرت توجيهًا يهدف إلى ”توضيح“ المعايير المطلوبة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية، لا سيما من حيث ”مستوى الحد الأدنى من الدراسات“، أو ”الخبرة في المناصب الإدارية“، أو حتى ”الحد الأدنى والحد الأقصى للعمر“.

وبذلك، يكون المجلس قد أدرج توصيات من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يعود تاريخها إلى العام 2016، يطلب من خلالها من أعضاء المجلس ”تحديد“ الشروط الضرورية التي يجب استيفاؤها للترشح في الانتخابات الرئاسية، بما يتوافق وقانون الانتخابات والدستور.

واكتفى موقع مجلس صيانة الدستور بالإعلان عن اتخاذ قرار لتحديد معايير الترشح، لكنه لم يحدد طبيعتها، وقد نقلتها وسائل الإعلام.

واتهم المجلس في مناسبات عدة سابقًا باستبعاد مرشحين بشكل جماعي على أساس معايير غامضة لا يعرفها إلا أعضاؤه.

ومن شأن المعايير الجديدة التي كشفتها الصحافة أن تستبعد على الفور عددًا معينًا من المرشحين المحتملين أو المعلنين، مثل وزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذري جهرمي الصغير في السن، أو الإصلاحي مصطفى تاج زادة المدان من قبل العدالة.