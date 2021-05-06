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أمريكا: التوصل لاتفاق نووي ممكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قرارا سياسيا
تاريخ النشر: 06 مايو 2021 16:46 GMT
تاريخ التحديث: 06 مايو 2021 17:05 GMT

أمريكا: التوصل لاتفاق نووي ممكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قرارا سياسيا

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن من الممكن التوصل إلى تفاهم في غضون أسابيع بشأن كيفية استئناف واشنطن وطهران امتثالهما للاتفاق النووي

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المصدر: رويترز

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن من الممكن التوصل إلى تفاهم في غضون أسابيع بشأن كيفية استئناف واشنطن وطهران امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، لكن هذا الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قرارا سياسيا بذلك.

وقال المسؤول للصحفيين في إفادة عبر الهاتف ردا على سؤال ”هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة أو تفاهما بشأن الامتثال المتبادل؟ نعم ممكن“.

ورد على سؤال هل هذا أمر مرجح؟ بالقول: ”الوقت فحسب سيخبرنا بذلك لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران“.

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