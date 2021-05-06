تقرير: لاجئون أفغان فروا من عنف طالبان ليواجهوا ظروف عمل مضنية في تركيا

هرب الآلاف من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية وعملوا في قواعدهم، إلى تركيا خوفًا من بطش حركة طالبان، ولكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة خطر الترحيل ويعيشون في ظروف مزرية ومنازل مهدومة ودون أدنى حقوق العمل.

وارتفع عدد الأفغان الذين هاجروا إلى تركيا خلال السنوات السبع الماضية مع تراجع الوجود العسكري للولايات المتحدة والناتو، ومع استعداد آخر القوات الأمريكية للمغادرة هذا الصيف، قد تؤدي الاضطرابات المحتملة إلى نزوح أكبر، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

تم القبض على أكثر من 200 ألف أفغاني لدخولهم تركيا بشكل غير قانوني في عام 2019، وتم ترحيل العديد منهم إلى أفغانستان، ولكن على الرغم من انخفاض الأعداد الإجمالية في العام الماضي بسبب الوباء، لا يزال الأفغان يمثلون أكبر مجموعة مهاجرين تعبر البحر أو البر إلى اليونان.



وفي منزل مهجور في أحد أقدم أحياء إسطنبول، رحبت مجموعة من المهاجرين الأفغان بالوافدينِ الجديدين، وهما مراهقان نجيا من الرحلة المحفوفة بالمخاطر التي دامت شهرين على درب المهاجرين من أفغانستان.

وفي أبريل، قال إدريس 18 عاما، وهو أحد المهاجرين الأفغان غير الشرعيين في تركيا: ”سنبقى أينما كان هناك مال وغذاء، وحيثما كنا نستطيع كسب المال لنرسله إلى عائلاتنا الجائعة“.

وقال ادريس الذي كان رياضيًا محترفًا سابقًا في كابول إنهم وصلوا إلى إسطنبول بعد رحلة استغرقت 60 ساعة فوق الجبال من إيران إلى تركيا، ورافقه طالب في المدرسة الثانوية، والذي كان يتصل بوالدته في أفغانستان أثناء المقابلة مع صحيفة ”نيويورك تايمز“.

وجدت الصحيفة 28 أفغانيا يعيشون في ملاجئ مؤقتة في أحد المجمعات المهجورة في إسطنبول، في مأوى مؤقت، وكانوا يعيشون على ما يمكنهم جنيه من جمع الورق والبلاستيك لإعادة تدويره.

يعتبر الأفغان الأدنى في ترتيب العمال المؤقتين الذين يملؤون مدينة إسطنبول المزدحمة، والتي تعج بـ 20 مليون نسمة.

وفقًا للمسؤولين المختصين في شؤون اللاجئين، يعيش ما يصل إلى 200 ألف أفغاني في تركيا، وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة مهاجرين في البلاد، بعد السوريين، وهم الأفقر بفارق كبير، حيث يقوم الأفغان بأدنى الأعمال بينما يخاطرون بالاحتجاز والترحيل من قِبل الشرطة التركية.

وفي الجانب الآخر من المدينة، تقيم مجموعة أخرى من المهاجرين الأفغان في حي مهدم، من بينهم فنيو كهرباء وعمال بناء اكتسبوا الخبرة بالعمل لسنوات في قواعد عسكرية أمريكية في أفغانستان، ولكنهم الآن وجدوا أنفسهم يعملون كمقاولين غير شرعيين من الباطن في تركيا، وغالبا ما تتأخر أجورهم لعدة أشهر.

وقال أفراد المجموعة إنهم اضطروا جميعا إلى ترك أسرهم ومنازلهم بسبب تهديدات طالبان لعملهم مع الجيش الأمريكي أو شركات المقاولات الأمريكية.

وقال نجيب الله قرقين (50 عاما)، الذي عمل فني كهرباء لمدة 4 سنوات في القواعد والمجمعات الدبلوماسية الأمريكية: ”كانت حركة طالبان تقترب من قريتنا، وكان هذا هو السبب الرئيسي في قدومي لهنا، بسبب الأمن“.

عمل نجيب وأصدقاؤه ذوو الأصل التركماني من شمال غرب أفغانستان لدى مقاولين أتراك وأمريكيين لبناء قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد لمدة 8 سنوات، كما عمل مع عدة أشخاص آخرين في مباني السفارة الأمريكية في كابول ونواكشوط في موريتانيا.



وقال نجيب: إن أصحاب عملهم وعدوا بأخذهم إلى أمريكا في نهاية العقد بموجب برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، الذي يسمح لبعض الأفغان الذين عملوا في الجيش الأمريكي أو بعض الشركات الأمريكية بالهجرة إلى الولايات المتحدة، ولكن مع تصاعد العنف ونفاد فرص العمل، بدا من الأسلم لنجيب المغادرة فورا إلى تركيا.

وشرح: ”نجح بعض الأصدقاء، وهم في أمريكا الآن“.

توقف العمل في العام 2014 عندما بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها في أفغانستان ونقل المسؤولية الأمنية إلى الحكومة الأفغانية، وحينها شقت مجموعة المهاجرين طريقها إلى تركيا، بعضهم بشكل قانوني من خلال الشركات التركية التي وظفتهم في أفغانستان، والبعض الآخر قام بالرحلة التي استمرت شهرين في الغالب سيرًا على الأقدام مع مهربين من جنوب أفغانستان عبر باكستان وإيران إلى تركيا.

وقال جمعة مرادي (44 عامًا)، وهو عامل طلاء وجص، إنه قام بالرحلة الخطرة ثلاث مرات بعد أن قامت السلطات التركية بترحيله مرتين، وقال إن الرحلة الأخيرة كانت الأصعب، حيث أجبرت دوريات الحدود الأكثر صرامة المهربين على نقلهم عبر أعالي الجبال.

وخلال الرحلة مر جمعة بجثتي أفغانيين من مجموعة سابقة ماتا في الطريق، من بين 200 في مجموعته، لم يصل إلى تركيا سوى 40 شخصا فقط، واحتجز البقية من قِبل حرس الحدود.

وقال جمعة: ”لو كان هناك سلام في بلدي، لما خاطرت بهذا الشكل أبدًا“.

ومع ذلك، بعد 6 سنوات من المساعدة في بناء قواعد عسكرية أمريكية في جميع أنحاء البلاد، انتهى الأمر بجمعة عاطلا عن العمل، وشاهد طالبان تستولي على منطقته الريفية في أندخوي في شمال غرب أفغانستان، وسعى للعمل وحياة أفضل في الخارج، ولكنه وجد نفسه يتشارك منزلا من ثلاث غرف مع 7 آخرين في حي متهالك من المقرر هدمه.

وقال جمعة إنه قلق على زوجته وأطفاله الأربعة الذين يعيشون بمفردهم في أفغانستان؛ لأنه ليس لديه عائلة مباشرة هناك لحمايتهم، وقال إن طالبان على بعد ميل من منزله وقد تبادلوا القذائف مع القوات الحكومية، وأصابت القذائف في بعض الأحيان القرية.

وشرح أن قريته لم يعد بها خدمة الهاتف المحمول، ولذلك لا يمكنه التحدث إلى أسرته إلا عندما يتسلقون جبلًا قريبًا لالتقاط إشارة.

وعلى الرغم من الصعوبات التي يعيشونها، توفر تركيا ملاذًا آمنًا للمهاجرين الأفغان، لكنها بالنسبة للكثيرين مجرد نقطة انطلاق، حيث يمكنهم كسب المال من أجل القفزة التالية إلى أوروبا.



ومع ذلك قال معظمهم إنهم بالكاد يستطيعون العيش هناك، وفي حين تتمتع مجموعة التركمان بميزة في قدرتها على التحدث باللغة التركية القريبة من لغتهم الأم، إلا أن الجميع قالوا إن الخوف من الترحيل جعل العمل في تركيا مستحيلا على المدى الطويل.

وقال نور الله محمدي (26 عاما)، وهو فني كهرباء: ”لا يوجد عمل كاف هنا، وعندما يكون هناك عمل، لا نتقاضى أجرنا في الوقت المحدد، وقال إن الوباء أدى إلى تعميق الركود الاقتصادي في تركيا، وأن بعض المتعاقدين تأخروا لمدة عام في السداد“.

وكان العاملون في مجال الكهرباء يعملون في مشروع مستشفى، لكن بدون تصاريح عمل كانوا يعملون بشكل غير قانوني كمقاولين من الباطن، ويقبلون أجورًا أقل، ونوبات عمل لمدة 10 ساعات بدون تأمين صحي أو ضمان اجتماعي.

وحتى أولئك الذين وصلوا بشكل قانوني بتأشيرات لا يحق لهم العمل أو تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة.

وقال بابا جيلدي (39 عامًا)، الذي عمل في مشاريع البناء الأمريكية في مطاري كابول وقندهار: ”فقدت الليرة قيمتها، لذا عندما نرسل الأموال إلى الوطن الآن تكون قيمتها أقل بكثير من ذي قبل، والتكاليف عالية هنا“.

وقال بابا، إنه مثل العديد من الأفغان الآخرين، يعتزم الانتقال من تركيا إلى أوروبا، لكن السبل القانونية شحيحة، كما ارتفعت أسعار المهربين إلى أوروبا إلى ما يصل إلى 6000 دولار للفرد مع تشديد الرقابة على الحدود، ولكن المهربين يتفاوضون علنًا مع الأفغان الذين يسعون إلى العبور إلى أوروبا في الساحات الرئيسية في إسطنبول.

إلا أن العودة إلى أفغانستان ليست خيارًا للعديد ممن عملوا مع الأمريكيين، حيث تسيطر طالبان على الطريق المؤدي إلى قرية نور الله محمدي، لذلك اضطرت عائلته بالفعل إلى المغادرة والانتقال إلى العاصمة كابول، وقال نور: ”أفضل البقاء في وطني، لكن لا يمكنني ذلك“.

ينتظر معظم الرجال في ساحة بإسطنبول نهاية شهر رمضان للتوجه إلى أوروبا، وليس لديهم مقتنيات أو ملابس تذكر، ويتشاركون الأحذية والهواتف.

وقال محمد هارون (19 عامًا)، الذي تدرب كمدرس لكنه كان يجمع القمامة في إسطنبول منذ أكثر من عامين: ”سيموت البعض، وسيتم ترحيل البعض“.

وأعرب معظم الأفغان عن خيبة أملهم العميقة من فشل التدخل الأمريكي في أفغانستان، وقال جمعة عن الأمريكيين: ”عندما جاؤوا، قالوا إنهم سيقضون على الإرهاب ويدمرون تنظيم القاعدة، وفي ذلك الوقت، كان هناك عدد قليل جدًا من أعضاء حركة طالبان، ولكن الآن هناك الآلاف منهم وأنا أشعر بالغضب، ماذا فعل الأمريكيون ببلدنا؟“

ومثل العديد من الأفغان، دعا جمعة الولايات المتحدة إلى الضغط على باكستان لوقف دعمها لطالبان، وقال: ”يعرف العالم أننا كنا في حالة حرب لمدة 40 عامًا، ويجب أن يرحمنا العالم لوقف الحرب“.