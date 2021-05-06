تقرير: إيران تستعد لمرحلة ما بعد خامنئي.. والانتخابات الرئاسية حاسمة لمستقبل خلافة المرشد

قالت مجلة ”نيولاينز“ الأمريكية، إن إيران على المحك مع وصول المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي إلى عامه الثاني والثمانين، حيث من المتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها، في يونيو المقبل، حاسمة لمستقبل إيران.

وأضافت في تقرير نشرته، مساء الأربعاء، على موقعها الإلكتروني: ”وصل خامنئي إلى 82 عاما، ورغم أنه في حالة صحية جيدة، ويقوم بإلقاء كلمات مع تطبيق بعض القيود الخاصة بفيروس كورونا المستجد، فإنه حتى الآن لم يقم رسميا باختيار خليفة له“.

وتابعت: ”خلال السنوات القليلة الماضية، قال مسؤولون إيرانيون إن هناك قائمة أسماء قدّمتها لجنة مجلس الخبراء، وهي الهيئة القانونية التي تقوم باختيار المرشد الأعلى بناءً على الدستور، ولكن تلك القائمة لا تزال سرية، وفي نفس الوقت، فإن الأمر المعلوم بالضرورة هو أن مرشحا يتم وضعه في الاعتبار يجب أن يكون رجل دين يملك علاقات قوية بأصحاب المصالح ذوي النفوذ في النظام الإيراني، الذين سيقومون برسم عملية انتقال السلطة“.

وأوضحت المجلة: ”ستكون الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر لها في يونيو المقبل، بمثابة عقدة جديدة لعملية خلافة خامنئي، حيث من المتوقع أن يُشرف الفائز في الانتخابات على عملية الخلافة عندما يموت خامنئي، ما يجعل الانتخابات المقبلة الأكثر حسماً في تاريخ إيران“.

وقالت: ”رغم أن رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران يتمتع بسلطات محدودة، إلا أنه يستطيع التأثير في الترشح المحتمل لأي شخص لمنصب المرشد الأعلى. ويمكنه أن يثير غضب الجماهير لصالح مرشح أو ضده، ويمكن للرئيس المقبل أيضا أن يلعب دورا محوريا في أي اتفاق نووي جديد، أو أن يشيد به ويروجه للإيرانيين. وبالتالي يتعين على خامنئي أن يزرع مرشحا رئاسيا بأقل قدر ممكن من التشويش على عملية الخلافة“.

ورصدت المجلة الأمريكية بعض المرشحين المحتملين لخلافة خامنئي، وفرص كل منهم.

وقالت: إن ”مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الحالي، يظهر في المناقشات العامة حول إيران سواءً في الداخل أو الخارج، ولكن تلك العملية ربما تكون متهورة ومثيرة للمشكلات؛ لأنها تتناقض تماما مع المبدأ الرئيسي للثورة الإسلامية الإيرانية، وهو أن الحكم الوراثي يعتبر تدنيسا للمقدسات، كما أن مجتبي ليس شخصية تحظى بشعبية كبيرة، وليس له دور بارز، ما يجعله خارج الصورة إلى حد كبير“.

وأشارت إلى وجود مرشح آخر محتمل، ولكنه يحظى بفرص كبيرة لخلافة خامنئي، وهو إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، حيث يملك العديد من وثائق التفويض، التي تجعله مرشحا قويا في هذا السباق، ومن بينها كونه مشهورا في الأوساط الإيرانية بأنه محارب شرس ضد الفساد.

وقالت: إن ”أياً كان الرئيس الإيراني المقبل، في ظل ترشيحات الحرس الثوري، التي تعتبر وزير الدفاع الحالي حسين دهقان من أبرزها، أو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، الذي لا يخفي نواياه في الترشح مجددا، أو آخرين، فإنه سيواجه العديد من مفارق الطرق“.

وأشارت إلى أن هناك محادثات نووية تجري حاليا في العاصمة النمساوية فيينا، بين إيران والولايات المتحدة، بطريقة غير مباشرة عبر وسطاء دوليين، بالإضافة إلى أمة مضطربة لا تزال تعاني من آثار جراح احتجاجين دمويين حدثا في السنوات الخمس الماضية.

وختمت المجلة تقريرها قائلة: ”من المحتمل أن تحدث وفاة وعملية خلافة لمنصب المرشد الأعلى. حيث تراقب القوى النافذة للموقف الحالي، ومن الممكن أن تتسامح مع نسبة مشاركة ضئيلة في الانتخابات، مع القيام بتضخيم الأعداد، مقابل وضع رئيس موالٍ لها، في الوقت الذي ستكون فيه أعينهم منصبة على إعداد الرجل القادم في منصب المرشد الأعلى“.