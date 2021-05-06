قناة عبرية: لابيد وبينيت يعملان على تشكيل الحكومة الإسرائيلية خلال أسبوع

بدأت ”كتلة التغيير“ المناوئة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جهودها لتشكيل حكومة، بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، زعيم المعارضة الإسرائيلية، ورئيس حزب ”هناك مستقبل“، يائير لابيد بتشكيلها.

وقالت القناة 12 العبرية: إن لابيد ورئيس حزب ”يمينا“، نفتالي بينيت، يسعيان إلى تشكيلها خلال أقل من أسبوع، على خلفية إدراكهما أنه ستتزايد الضغوط من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واليمين عمومًا، لمنع ”كتلة التغيير“ من تشكيلها كلما مرّ الوقت.

وبحسب القناة العبرية، فإن طاقمي مفاوضات ”هناك مستقبل“، و“يمينا“ عقدا اجتماعين منفصلين، أمس الأربعاء، ويتوقع أن يعقدا اجتماعًا مشتركًا، اليوم، لكن لم يتم وضع جدول زمني لهذه المفاوضات، كما سيعقد قادة أحزاب معسكر نتنياهو اجتماعًا، اليوم.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”كتلة التغيير“ تقترب من الاتفاق على الخطوط العريضة للحكومة، والخلاف حاليًا يتمحور حول توزيع الحقائب الوزارية، وطبيعة مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة.