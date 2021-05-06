الإعلان عن منصة إعلامية إسرائيلية برئاسة تحرير صحفي إماراتي

كشف الصحفي الإماراتي محمود العوضي، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة إعلامية عربية – عبرية داخل إسرائيل، يقوم هو برئاسة تحريرها كأول خليجي يرأس وسيلة إعلامية إسرائيلية.

وقال العوضي، في تصريح خاص لإرم نيوز، عبر الهاتف، إن المنصة الجديدة ستدشن رسميّا بعد يومين، وإن فريق العمل مكون من صحفيين عرب وإسرائيليين، وستكون في البداية باللغتين العربية والعبرية على أن تتبعهما نسخة إنجليزية لاحقا.

وذكر العوضي أن المنصة غير معنية بالسياسة وستركز على مجالات الفن والرياضة والاقتصاد والسياحة والطب والجامعات، مشيرا إلى أن رجال أعمال إسرائيليين يقفون خلف تمويلها ويهدفون من خلالها لفتح قناة تواصل مع العالم العربي بشكل عام.

كما قال إنها ستهتم بالترويج لفرص استثمارية وبرامج سياحية وعلاجية في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنصة ليست الأولى في مجال التعاون الإعلامي بين إسرائيل ودولة الإمارات؛ حيث وقعت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ اتفاقية تعاون مع وكالة ”TPS“ الإسرائيلية أبريل الماضي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد تبادل المحتوى الإخباري وإبراز أوجه التطور في التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

كما وقعت قناة ”أي 24 نيوز“ الدولية ومقرها إسرائيل، ومجموعة أبوظبي للإعلام، مذكرة تفاهم ”لتطوير المحتوى“ و“توفير تغطية إخبارية متبادلة“ لطواقم المؤسستين الإعلاميتين، في ديسمبر من العام الماضي.