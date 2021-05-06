قناة إيرانية: أمريكا وأوروبا طلبتا من طهران تدمير أجهزة الطرد المركزي الجديدة

زعمت قناة إيرانية تمولها الحكومة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وأوروبا، طلبتا من إيران تدمير أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد؛ بهدف مواصلة المفاوضات النووية في فيينا.

وذكرت قناة ”برس تي في“ الناطقة بالإنجليزية، والتي تبث من طهران، أنه ”عقب مواصلة الطرف الآخر الضغط على الجانب الإيراني في محادثات الاتفاق النووي، طالبت الولايات المتحدة وأوروبا هذه المرة بتدمير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من الجيل الجديد“.

وأضافت القناة، أن ”الأجهزة الجديدة المخصصة لتخصيب اليورانيوم والمطلوب تدميرها هي من IR-9 و IR-6 و IR-4 وغيرها، مقابل وقف مؤقت لبعض العقوبات“.

ونقلت عن مصادر خاصة، أن ”الأطراف الأمريكية والأوروبية سعت في محادثات فيينا إلى فرض التزامات نووية جديدة على إيران مقابل تعليق مؤقت لبعض العقوبات بدلا من رفعها، بما في ذلك تدمير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي“.

وقالت إن ”مثل هذه المطالب لا يمكن تحقيقها في إطار الاتفاق النووي، وإذا تم الانتهاء من الاتفاق بين الجانبين (إيران وأمريكا) للعودة إلى الاتفاق، فلا ينبغي تدمير أجهزة الطرد المركزي هذه، ويجب تخزينها فقط تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وفي آخر انتهاك معلن عنه للاتفاق النووي من جانب إيران، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، في 6 نيسان/أبريل الماضي، إن المسؤولين بدأوا اختبارا ميكانيكيا لنموذج أولي من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-9، مضيفا أن ”جهاز الطرد المركزي هذا يخصب اليورانيوم 50 مرة أسرع مما يسمح به IR-1 بموجب الاتفاق“.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة، من جانب واحد، من الاتفاق النووي عام 2018، ردت إيران في مايو 2019 بزيادة انتهاكها للاتفاق عبر زيادة نسبة التخصيب إلى 60%، والحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بهدف الضغط على الدول الأخرى في الاتفاق لبذل المزيد من الجهد لتعويض العقوبات الأمريكية.