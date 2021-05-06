طهران توافق على إعادة النظر بحكم سجن ضد نمساوي من أصول إيرانية

وافقت المحكمة العليا الإيرانية على إعادة النظر في الحكم ضد مسعود مصاحب الذي يحمل الجنسية النمساوية والإيرانية، والذي تحتجزه السلطات منذ فبراير/ شباط 2019، وتم الحكم عليه في آب/ أغسطس العام الماضي، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وألمانيا.

ونقل موقع ”فردا“ الإيراني المعارض، الخميس، عن المحامي حسين تاج، الذي يمثل عددا من السجناء السياسيين والمدنيين أن ”قضية مسعود مصاحب قد تم قبولها من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا، وبعد إحالتها إلى فرع آخر سيتم إعادة النظر في الحكم والقضية المرفوعة ضده“.

ومصاحب رجل أعمال نمساوي إيراني يبلغ من العمر 74 عاما، أُلقي القبض عليه في شباط / فبراير 2019، أثناء رحلة إلى إيران مع وفد من مركز أبحاث نمساوي بتهمتي ”التجسس لصالح إسرائيل وألمانيا والعمل ضد الأمن القومي“ وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وكان مسعود مصاحب أمين عام الرابطة الإيرانية النمساوية، التي تعمل على تعزيز العلاقة بين إيران والنمسا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، ومقرها في فيينا.

وفي ذلك الوقت، قالت وزارة الخارجية النمساوية إن “ مصاحب مُنع من الوصول إلى الخدمات القنصلية النمساوية؛ لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة لمواطنيها“، مشيرة إلى أن الجانب الإنساني للقضية، وما يتعلق بسن مصاحب ومشاكله الصحية.

واحتجزت السلطات في إيران مرارا وتكرارا مواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى مواطنين أجانب بتهمة ”التجسس“ واستخدمتهم في بعض الحالات كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الدول الغربية.

وفي ختام اجتماعهم الذي استمر ثلاثة أيام في لندن يوم الأربعاء أصدر وزراء خارجية الدول الصناعية السبع بيانا حث مسؤولي الحكومة الإيرانية على إطلاق سراح السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين ”تعسفيا“ في أسرع وقت ممكن.