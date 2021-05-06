فرنسا تؤكد أن المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي "لن ترهبها"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات البحرية الفرنسية لوكالة ”فرانس برس“ عن نشر سفينتي دورية فرنسيتين، الخميس، في موقع غير بعيد عن جزيرة جيرسي البريطانية حيث تجمع أكثر من خمسين زورق صيد فرنسيا احتجاجا على شروط الصيد المفروضة بعد بريكست.

وقالت متحدثة باسم المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال: ”مع انتشار خمسين زورق صيد في المنطقة فضلنا نشر هاتين السفينتين“.

وأوضحت أن مهمة السفينة الدورية الساحلية لقوات الدرك البحرية أتوس والأخرى لشؤون ثيميس البحرية هي ”ضمان أمن الملاحة والحفاظ على الأرواح في البحر“.

وأكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون للوكالة ذاتها أن ”المناورات“ البريطانية قبالة جزيرة جيرسي، التي تثير التوتر بين باريس ولندن بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكست ”لن ترهبنا“.

وقال بون: ”أجريت محادثات مع ديفيد فروست، الوزير البريطاني المكلف العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. لا نرغب في أن يستمر التوتر بل التطبيق السريع والكامل للاتفاق“، أي اتفاق بريكست.

من جهتها، دعت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردان السلطات البريطانية إلى إلغاء القيود التي فرضت على وصول الصيادين الفرنسيين إلى مياه جيرسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك في تصريح لوكالة فرانس برس بعد أيام من التوتر في هذا الشأن.

وقالت جيراردان: ”أدعو السلطات البريطانية إلى التراجع عن قرارها“ بفرض قيود جديدة على الحصول على تراخيص الصيد الصادرة للصيادين الفرنسيين.‎