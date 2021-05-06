الصين "تدين بحزم" بيان مجموعة السبع حول حقوق الإنسان‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت الصين الخميس أنها ”تدين بحزم“ بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذين انتقدوا سياستها في مجال حقوق الإنسان والقمع فى هونغ كونغ.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين أن ”وزراء مجموعة السبع وجهوا اتهامات لا أساس لها ضد الصين وتدخلوا بشكل صارخ في شؤونها الداخلية“.

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتهموا في ختام أول اجتماع حضوري لها منذ عامين، الأربعاء، الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع قادة الحراك الديمقراطي في هونغ كونغ.

وحث وزراء الخارجية الدولة الصينية العملاقة على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والوطني، معربين عن ”قلقهم العميق“ حيال الانتهاكات في حق أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. كما دعوا إلى الكف عن استهداف حقوق المتظاهرين في هونغ كونغ.

لكنهم أبقوا الباب مفتوحا أمام تعاون مع بكين في المستقبل.

وقالوا: ”نبحث عن فرص للعمل مع الصين لتعزيز السلام والأمن والازدهار الإقليمي والعالمي“.