فايننشال تايمز: مسجد تركي بستراسبورغ يثير عاصفة سياسية في فرنسا

تواجه عمدة مدينة ستراسبورغ الفرنسية، جين بارسغيان، اتهامات من وزير الداخلية جيرالد دارمانين، بتمويل مسجد تبنيه منظمة ”تدعم الإسلام السياسي“، وهي منظمة ”مللي جوروش“ التركية، وفق قول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقال تقرير للصحيفة اليوم الخميس، إن عمدة المدينة جين بارسغيان، من حزب الخضر المعارض، Europe Ecologie Les Verts تتساءل كيف انقلبت حياتها رأسا على عقب منذ أن قبلت السلطة المحلية طلبا من الرئيس الإقليمي للمنظمة الإسلامية التركية، أيوب شاهين، للحصول على إعانة بقيمة 2.5 مليون يورو لبناء مسجد قد يكون الأكبر في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الهجوم يأتي في إطار السياسة، ولاسيما الحملة الجارية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، حيث إن كليهما حريص على إظهار مدى صلابته على الإسلاميين والمهاجرين غير الشرعيين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت بارسغيان، التي هاجمها اليمين بصفتها متعاطفة مع الإسلاميين والأرمن لدعمها المشروع التركي على الرغم من تراثها الأرمني، إنها ”صدمت“ باتهام دارمانين، الذي أثار تهديدات ورسائل كراهية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، رفضت مللي جوروش، إلى جانب ثلاث مجموعات أخرى، التوقيع على ”ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا“ الذي تروج له حكومة ماكرون كجزء من حملتها ضد ما تسميه التطرف و ”الانفصالية“ الإسلامية.

من جانبه قال شاهين إن منظمته لم توقع على الميثاق لأنه لم تتم استشارة ممثليها، ولم توافق على الصياغة.

وأكد دارمانين أنه أمر بطعن قانوني في الدعم المخطط للمسجد، بينما ذهب المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال إلى القول إن مللي جوروش يتركز وجودها في أوروبا الغربية على ألمانيا، و“ليس لديها سبب لتنظيم الأنشطة أو التواجد في فرنسا“.

وقال رئيس قسم الدراسات التركية في جامعة ستراسبورغ، صميم أكغونول، إنه يعتبر هذه القضية ”هدية سياسية لدارمانين“ حيث سعى إلى معاقبة مللي جوروش لعدم اتباعها الأوامر.

وتابع أكغونول في تعليقه للصحيفة: ”وزير الداخلية الفرنسي كان يبحث عن الانتقام ووجده في ستراسبورغ بسبب تمويل المسجد.. من الناحية الفنية، كان قرار [تمويله] صحيحا، من الناحية السياسية، كانت خطوة خرقاء للغاية“.

وتمت الموافقة على مشروع المسجد، الذي سيخدم حوالي 30 ألف شخص من أصل تركي في ستراسبورغ، عام 2013، وتم وضع الحجر الأول في عام 2017 بحضور كبار المسؤولين الفرنسيين ونائب رئيس الوزراء التركي.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى سكان ستراسبورغ تتحدث عن الخلاف، قالت بارسغيان إن المدينة أنفقت أكثر من 22 مليون يورو لدعم أماكن العبادة منذ عام 2008، بما في ذلك 3.7 مليون يورو للمساجد، وكتبت: ”أشعر بالأسف الشديد لأن مدينتنا وسكانها عانوا من عواقب هذه الجدالات التي أثارت الخوف والكراهية والاستياء“.

وسحبت مللي جوروش الآن طلبها للحصول على الإعانة وأطلقت حملة جديدة لجمع التبرعات.