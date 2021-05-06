صحف عالمية: نوايا روسيا تثير مخاوف الغرب.. و"المؤامرة" تخيّم على مصرع دبلوماسية سويسرية في إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الخميس العديد من الملفات ذات الاهتمام، وجاء في مقدمتها استمرار التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية، مع دخول الولايات المتحدة بصورة مباشرة في الأزمة، من خلال دعم كييف.

وركزت الصحف أيضا على الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان، مع إعلان الانسحاب العسكري الأمريكي في 11 سبتمبر المقبل، وأخيرا نظريات المؤامرة المحيطة بمصرع دبلوماسية سويسرية في إيران.

مخاوف من النوايا الروسية

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن الولايات المتحدة ترى أن القوات الروسية المتمركزة بالقرب من أوكرانيا لا تزال تمثل تهديدا، حيث وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كييف لإظهار دعم واشنطن لأوكرانيا.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”حافظت روسيا على تواجد عسكري مكثف بالقرب من الحدود الأوكرانية، رغم انسحاب القوات التي قامت بنشرها الشهر الماضي، وفقا لما قالته الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي، ما يثير مخاوف واشنطن من نوايا موسكو“.

ولفتت إلى أن ”الحشد العسكري الروسي، الذي تقول موسكو إنه تدريبات دفاعية، أثار مخاوف من تكرار الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في عام 2014، الذي تسبب في إلحاق أضرار بالغة بالعلاقات مع الغرب. ورغم أنها (روسيا) أعلنت انسحابها في نهاية الشهر الماضي، فإنها قامت فقط بسحب بعض القوات والمعدات، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون“.

وتابعت بقولها: ”استمرار التواجد العسكري الروسي الكبير قرب الحدود الأوكرانية، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، يؤدي إلى استمرار الضغط على الجارة التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي السابق، وتعتبرها موسكو جزءاً من نطاق نفوذها، كما أنه يضع الجهود الغربية لإدخال أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، الناتو، والاتحاد الأوروبي، على المحك“.

ونقلت عن مسؤول في الناتو، قوله إن روسيا سحبت بعض القوات التي نشرتها على الحدود الأوكرانية، والتي وصل عددها إلى عشرات الآلاف، ولكن هناك الكثير من تلك القوات لا تزال متواجدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة.

وأكد المسؤول أن التواجد العسكري الروسي لا يزال أعلى من معدله قبل التصعيد الأخير مع أوكرانيا.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي، والتعامل مع مشكلاتها الداخلية، ومن بينها الفساد.

مستقبل قاتم في أفغانستان

قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إن حركة طالبان شنّت هجوماً متعدد الجوانب في أفغانستان، خلال الأيام التي تلت الموعد الخاص بانسحاب القوات الأمريكية، والذي كان مقرراً في يوم الأول من مايو، قبل أن يتم ترحيله إلى الحادي عشر من سبتمبر المقبل.

وأضافت بقولها: ”تصدّت قوات الأمن الأفغانية لهجوم شرس على ”لشكر كاه“، عاصمة إقليم ”هلمند“، عقب تقدّم المتمردين إلى أحياء جنوب المدينة هذا الأسبوع. كان هناك قتال شرس على أطراف المدينة، قبل أن يتم إجهاض الهجوم“.

وتابعت: ”يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه سلسلة من التفجيرات والاغتيالات، في مناطق أخرى، ما يؤكد أن المتطرفين يسعون إلى استغلال الحالة الضبابية، مع استعداد القوات الأمريكية للانسحاب“.

وأضافت: ”بدأ الهجوم بعملية انتحارية جنوب كابول، أدت إلى مصرع 27 شخصاً على الأقل مساء يوم الجمعة، ليلة الموعد السابق لانسحاب القوات الأمريكية يوم الأول من مايو، وفقاً للاتفاق الذي أقرّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي“.

ونقلت عن محمد فضل خان، أحد سكان مدينة ”لشكر كاه“، التي تعرضت للهجوم قوله: ”طلقات البنادق لا تتوقف، والأصوات المستمرة للأسلحة تثير رعب الأطفال، وقد سقطت قذيفة ”مورتر“ على منزلي. هناك الكثير من المواطنين الذين فرّوا من منازلهم في المدينة ومناطق مجاورة. رأينا جثثاً لم يتم التعرف عليها منتشرة في أراضٍ خالية“.

ويرى خان أن طالبان متواجدة في كل مكان، وقال: ”القتال سوف يستمر بعد إعلان الانسحاب الأمريكي، في ظل حالة الرعب التي يعيشها المواطنون. القتال أصبح بشكل يومي، يمكن أن نلقى مصرعنا في أي وقت، وأطفالنا يواجهون مستقبلاً قاتما“.

وفاة غامضة ومثيرة للجدل

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية إن مصرع دبلوماسية سويسرية في إيران يؤجج الشائعات ونظريات المؤامرة.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”أشارت الشرطة الإيرانية إلى أنها تجري تحقيقات في وفاة دبلوماسية سويسرية، حيث قالت تقارير إنها لقيت مصرعها بعد سقوطها من مبنى مرتفع في العاصمة الإيرانية طهران“.

ومضت تقول: ”من المعتقد أنها سقطت من مبنى يبلغ ارتفاعه 20 طابقاً، في الوقت الذي قالت فيه تقارير إخبارية إن وزارة الخارجية السويسرية اعترفت في بيان بأن الموظفة لقيت مصرعها في حادث مميت يوم الثلاثاء“.

وتابعت: ”أدى ذلك إلى سلسلة من الشائعات ونظريات المؤامرة، ويرجع ذلك إلى أن هوية الضحية لم يتم الكشف عنها في البداية، ونظراً لأنه من النادر أن يسقط أشخاص من هذا الارتفاع الكبير“.

وأردفت: ”عندما يسقط أشخاص ذوو مكانة رفيعة، أو مشاركون في عمل حساس، من نافذة بهذه الطريقة، فإنه من الطبيعي أن يثير ذلك الشكوك“.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن وفاة الدبلوماسية السويسرية بتلك الطريقة جعلت الأمور أكثر تعقيداً، لأنها كانت المسؤولة الثانية في السفارة، التي تلعب دوراً محورياً في تمثيل الولايات المتحدة في إيران، في الوقت الذي تم فيه إرسال قوات تحقيق إيرانية خاصة إلى المنطقة التي شهدت الحادث للتحقيق في ملابساته.

وقالت: ”صحيفة ”همشهري“ اليومية الإيرانية قدمت رواية أخرى للحادث، وقالت إن هناك ضجة كبيرة مثل صوت الانفجار تم سماعها بعد منتصف ليل الثلاثاء، وكان ذلك قبل 8 ساعات من اكتشاف الجثة، وأشارت إلى أن عامل نظافة اكتشف الجثة، وأبلغ إدارة المبنى. ونقلت عن خبير في الطب الشرعي أن الوفاة حدثت بالفعل قبل 8 ساعات على اكتشاف الجثة“.