بايدن: الحزب الجمهوري يشهد "ثورة صغيرة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الحزب الجمهوري يشهد ”ثورة صغيرة“، مشيرا إلى توترات شديدة في صفوف ”الحزب الكبير القديم“ تتعلق بتحديد الموقف من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وصرح الرئيس الديمقراطي في البيت الأبيض: ”يبدو أن الحزب الجمهوري يحاول تحديد قيَمه.. إنهم في وسط نوع من الثورة الصغيرة“.

وتحتدم النقاشات داخل الحزب، خصوصا في ما يتعلق بمصير النائبة الجمهورية ليز تشيني التي كانت صوتت لصالح اتهام ترامب بـ“التحريض على التمرد“.

وقال بايدن: ”أنا ديمقراطي منذ وقت طويل. مررنا في فترات من المعارك الداخلية والاختلافات، غير أنني لا أتذكر شيئا شبيها“ بما يحصل داخل الحزب الجمهوري.

وعندما سُئل عن هذا الموضوع خلال قيامه بإحدى الجولات، جاء جواب بايدن مقتضبا، إذ قال ”أنا لا أفهم الجمهوريين“.