بعد انتقاد ظريف لروسيا.. مستشار خامنئي يدافع عن علاقة طهران وموسكو

هاجم علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية الإيرانيين الذين يعيشون في الدول الغربية، واصفاً إياهم بأنهم ”أدوات لمناهضة روسيا“، ويروجون لذلك في صفوف الشعب الإيراني بالداخل.

ودافع ولايتي، في مقابلة مع وكالة أنباء ”تسنيم“ الأربعاء، عن العلاقات الإيرانية الروسية، وقال: ”إن بعض الإيرانيين الذين يعيشون في الغرب مناهضون لروسيا، ويبثون هذا العداء في الداخل الإيراني“.

جاءت تصريحات علي أكبر ولايتي بعد أن كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في المقابلة المسربة، معارضة روسيا للاتفاق النووي بين إيران ودول غربية، الذي جرى التوصل إليه عام 2015.

وأضاف: ”يعارض الغربيون، بمن فيهم أولئك الإيرانيون الذين ليسوا متغربين ولكن مرتبطون بالغرب، إقامة علاقة معقولة تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع روسيا“.

وقال: ”ما يقرب من 50 % من إجمالي الإيرانيين في الخارج، ومعظمهم من المتعلمين والأثرياء، ولديهم وصول واسع إلى وسائل الإعلام الدولية، يريدون أن تكون العلاقة بين إيران والغرب قائمة على تسهيل التأشيرات والسفر بين الجانبين“.

وتحدث مستشار خامنئي عن تأثير عقلية الإيرانيين الذين يعيشون في الغرب على الشعب الإيراني من حيث النظر إلى الغرب، وقال إن ”عدد الإيرانيين في دول مثل روسيا والصين ضئيل جدًا، ولا يقارن بالإيرانيين الذين يعيشون في الغرب“.

ولم يوضح ”ولايتي“ سبب رغبة العديد من الإيرانيين، حتى المسؤولين الحكوميين وأبنائهم، بالعيش في الغرب وليس في الصين أو روسيا.