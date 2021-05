ترامب: قرارات مواقع التواصل الاجتماعي "عار مطلق"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرارات مواقع التواصل الاجتماعي تعليق حساباته بـ ”العار المطلق“.

جاء ذلك في بيان نشر بعد إعلان مجلس الإشراف على ”فيسبوك“ الإبقاء على منع الرئيس السابق من نشر رسائل على صفحته على ”فيسبوك“ وحسابه على انستغرام، لكن ترامب اعتبر ”ما فعله فيسبوك وتويتر وغوغل هو عار مطلق“.

وأضاف: ”سحبت حرية التعبير من الرئيس الأميركي لأن مجانين من اليسار المتشدد يخشون الحقيقة، لكن الحقيقة ستظهر على أي حال أكبر وأقوى من أي وقت مضى“، في إشارة إلى اتهاماته التي لا أساس لها بأن عمليات تزوير شابت الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأردف: ”لن يقف الشعب الأميركي مكتوف الأيدي! على مواقع التواصل الاجتماعي أن تدفع ثمنا سياسيا، ويجب ألا يسمح لها أبدا بتدمير عمليتنا الانتخابية والقضاء عليها“.

وفي النهج ذاته، هدد نواب جمهوريون في الكونغرس بمهاجمة عمالقة التكنولوجيا في حال استعادوا الغالبية في الكونغرس في الانتخابات البرلمانية النصفية، المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وكتب كيفين مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب في تغريدة: ”إذا تمكن فيسبوك من حظر ترامب قد تليه كافة الأصوات المحافظة“.

وأضاف: ”غالبية جمهورية في مجلس النواب ستحد من سلطة عمالقة التكنولوجيا على كلمتنا“.

