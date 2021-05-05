عشية وصوله لبنان.. وزير خارجية فرنسا ينذر السياسيين اللبنانيين برسالة "شديدة اللهجة"

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت غدا الخميس.

❞سأكون في لبنان يوم غد موجّهًا رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين السياسيين ورسالة تعبّر عن تضامننا التام مع اللبنانيين. وسنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، ولقد اتّخذنا تدابير وطنية، وهذه ليست سوى البداية.❝ – @JY_LeDrian https://t.co/rcEi0zIf4i — الخارجية الفرنسية 🇫🇷 (@francediplo_AR) May 5, 2021

وأضاف الوزير الفرنسي على تويتر أن فرنسا ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وقال لودريان ”اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية“.