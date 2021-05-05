أخبار

عشية وصوله لبنان.. وزير خارجية فرنسا ينذر السياسيين اللبنانيين برسالة "شديدة اللهجة"
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 17:52 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 19:20 GMT

عشية وصوله لبنان.. وزير خارجية فرنسا ينذر السياسيين اللبنانيين برسالة "شديدة اللهجة"

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت غدا الخميس. ❞سأكون في لبنان يوم غد

+A -A
المصدر: رويترز

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان اليوم الأربعاء إنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت غدا الخميس.

وأضاف الوزير الفرنسي على تويتر أن فرنسا ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وقال لودريان ”اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play