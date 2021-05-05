المملكة المتحدة تمنح صفة السفير لممثل الاتحاد الأوروبي في لندن

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت لندن وبروكسل، الأربعاء، أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المتحدة سيكون له وضع دبلوماسي كامل، بعد أشهر من الجدل عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

اعلن عن هذا الاتفاق بعد لقاء وزيري خارجية بريطانيا دومينيك راب والاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش اجتماع لمجموعة السبع في لندن.

وأضافا في بيان مشترك إن ”سفير الاتحاد الأوروبي سيكون له وضع مماثل لرؤساء بعثات الدول“.

وتابعا ”سيتم منح موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي الامتيازات والحصانة اللازمة للعمل بفعالية“.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وبعد مرحلة انتقالية من 11 شهرا تحررت من جميع القواعد الأوروبية من خلال مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 كانون الأول/ديسمبر.

بعد هذا الانفصال، اطلقت مفاوضات لكنها لم تكلل بالنجاح حتى ذلك الحين، لتحديد ما إذا كان يتعين على سفير الاتحاد الأوروبي في لندن جواو فالي دي ألميدا وفريقه أن يتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة بموجب اتفاقية فيينا، مثل دبلوماسيي الدول ذات السيادة، أو الحصانة الممنوحة للمنظمات الدولية، وهو ما تفضله لندن.

وكان هذا الخلاف ينمي التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست.