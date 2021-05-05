ميركل لأردوغان: انسحاب الجنود والمرتزقة من ليبيا سيمثل "إشارة مهمة"

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا سيكون ”إشارة مهمة“ في حين تعهد الزعيمان بدعم الحكومة الجديدة المؤقتة هناك.

وأدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين في 15 مارس/ آذار، لتحل محل إدارتين متصارعتين في شرق وغرب البلاد، وتستكمل انتقالا سلسا نسبيا للسلطة بعد عشر سنوات من الفوضى.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل وأردوغان اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو على دعم الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في جهودها لتحسين توفير الإمدادات للسكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.

وقال المتحدث ”أكدت المستشارة أن البدء سريعا في انسحاب الجنود الأجانب والمرتزقة سيرسل إشارة مهمة“.

وتابع المتحدث أن ميركل وأردوغان ناقشا أيضا الجهود الدولية لاحتواء جائحة كوفيد-19 إضافة إلى قضايا إقليمية مثل الحرب الأهلية في سوريا والمحادثات الدولية الخاصة بقضية قبرص.

وقال ”أكدت المستشارة والرئيس التركي ضرورة استمرار وصول المساعدات الإنسانية بقدر كاف إلى المحتاجين في سوريا“.