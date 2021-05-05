الرئيس الإسرائيلي يكلف لابيد بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين اليوم الأربعاء، رئيس حزب ”يوجد مستقبل“، يائير لابيد بتشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو.

وقال ريفلين في خطاب رسمي من مقر الرئاسة في القدس الغربية: ”تحدثت مع يائير لبيد وأخبرته أنني منحته التفويض مدة 28 يوما لتشكيل الحكومة“.

وأجرى الرئيس الإسرائيلي جولة مشاورات جديدة صباح اليوم، مع الأحزاب والكتل البرلمانية لاختيار شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.

وخلال مشاورات الأحزاب مع الرئيس ريفلين، أوصى 56 عضو كنيست بيائير لبيد، في حين أوصى 7 برئيس حزب ”يمينا“، نفتالي بينيت.

وعلى النقيض من جولة التوصيات السابقة، التي حصل فيها لابيد على دعم 45 عضو كنيست، انضم إليه هذه المرة 6 أعضاء من حزب ”أمل جديد“ برئاسة المنشق عن حزب الليكود، جدعون ساعر، و5 أعضاء كنيست من القائمة العربية المشتركة.

وبذل بينيت جهودًا مكثفة أمام كتلة معسكر اليمين برئاسة نتنياهو للحصول على تفويض لتشكيل الحكومة، في الساعات الأخيرة التي سبقت نهاية جولة التوصيات، وطلبت شخصيات وعناصر بارزة في الليكود داخل الكتلة اليمينية من نتنياهو تمرير توصية بشأن بينيت، لتشكيل الحكومة، لكنه رفض، وترك الخيار للرئيس ريفلين لاختيار لابيد لتشكيل الحكومة.

وكان نتانياهو قد فوضه الرئيس ريفلين ومنحه 28 يوما لتشكيل الحكومة بعد انتخابات رابعة غير حاسمة في أقل من عامين.

لكنه مع انتهاء تفويضه منتصف ليل الثلاثاء، أبلغ الرئيس ريفلين بعدم قدرته على إنجاز المهمة.