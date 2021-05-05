رويترز: ألمانيا وفرنسا وإسبانيا تتوصل إلى اتفاق عام بشأن طائرة مقاتلة جديدة

قال مصدر دفاعي ألماني إن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا توصلت إلى اتفاق عام بشأن الخطوات المقبلة في عملية تطوير طائرة مقاتلة مشتركة، على أن تتم صياغة التفاصيل بحلول منتصف مايو أيار.

وصرح المصدر لرويترز اليوم الأربعاء، بأن المشاركين في البرنامج سيضعون قائمة بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالطائرة المستقبلية بحلول منتصف أيار/مايو لتحديد ما الذي سيكون متاحا منها لاستخدام الجميع وما سيظل مقصورا على شركات بعينها.

وتشارك داسو الفرنسية للطيران وإيرباص وإندرا في البرنامج للبدء في إحلال طائرات رافال الفرنسية ويوروفايتر الألمانية والإسبانية بدءا من 2040.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خطوة التطوير المقبلة 2.5 مليار يورو (ثلاثة مليارات دولار) في المجمل.