ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على فيسبوك‎

كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأربعاء، مزاعمه الكاذبة بأن تزوير الانتخابات تسبب في خسارته أمام جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إثر تأكيد مجلس الإشراف على فيسبوك قرار منعه من استخدام المنصة.

وقال ترامب في بيان: ”لو أن زعيم الأقلية الجبان والجاهل ميتش ماكونيل، قاتل لفضح كل الفساد الذي أبلغ به في ذلك الوقت، وعُثر على مزيد منه منذ ذلك الحين، لحصلنا على نتيجة رئاسية مختلفة تمامًا“.

وكرر ترامب الذي يفكر في الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض القول بإصرار بوجود أدلة وفيرة على تزوير أصوات الناخبين، وحث أتباعه على ”عدم الاستسلام أبدًا“.