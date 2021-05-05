حكومة الوحدة المناهضة للمجلس العسكري في ميانمار تعلن تشكيل قوة دفاع

قالت حكومة الوحدة الوطنية التي أسسها مناهضو الحكم العسكري في ميانمار اليوم الأربعاء، إنها شكلت ”قوة دفاع شعبي“ لحماية أنصارها من هجمات الجيش والعنف الذي يحرض عليه المجلس العسكري.

وتشهد البلاد احتجاجات يومية وزيادة في العنف، حيث قتلت قوات الأمن مئات المدنيين منذ استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بزعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير شباط.

وقالت حكومة الوحدة في بيان، إن القوة الجديدة نواة لجيش اتحادي وستتولى مسؤولية ”إجراء إصلاحات فعالة في قطاع الأمن من أجل إنهاء الحرب الأهلية الممتدة منذ 70 عاما“.

وأضافت أن القوة ستتولى أيضا مسؤولية التعامل مع ”هجمات الجيش والعنف الذي يمارسه مجلس إدارة الدولة ضد الشعب“.

وتعهدت حكومة الوحدة، التي شكلتها جماعات معارضة للمجلس العسكري الشهر الماضي، بإنهاء العنف واستعادة الديمقراطية وبناء ”اتحاد ديمقراطي“.

ولم تذكر حكومة الوحدة تفاصيل بشأن كيفية تنظيم وتسليح القوة الجديدة أو الكيفية التي ستحاول بها تحقيق أهدافها.