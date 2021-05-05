"وول ستريت جورنال": انقسام بين حلفاء واشنطن حول معاملة الصين للإيغور

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن واشنطن تمارس ضغوطا على حلفائها لاتخاذ إجراءات جماعية لمواجهة الصين واعتبار معاملتها لأقلية الإيغور المسلمة بأنها إبادة جماعية.

وأكدت الصحيفة أن هناك انقساما في الرأي حول ما إذا كان ينبغي وصف انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة بأنها إبادة جماعية.

ومنعت حكومة نيوزيلندا يوم الأربعاء اقتراحًا برلمانيًا كان سيصنف إجراءات الصين على أنها إبادة جماعية، وهو ما قالت عنه الصحيفة: ”يوضح التوازن غير المستقر الذي يواجه الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بين علاقاتها طويلة الأمد وتحالفها الأمني مع الولايات المتحدة وعلاقاتها التجارية مع الصين“.

وأضافت أن أستراليا أيضًا أبدت إحجامًا عن استخدام ذاك المصطلح.

ويضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل اتخاذ إجراءات جماعية ضد بكين بسبب تبنيها الإجراءات القسرية في الداخل والخارج.

وقالت الصحيفة ”في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الولايات المتحدة أن الصين تنفذ إبادة جماعية ضد المسلمين في منطقة شينجيانغ الغربية، حيث ظهرت أدلة منذ عام 2018 على نظام موسع لإعادة التعليم القسري ومعسكرات العمل، كما صوّت البرلمان البريطاني أيضًا لإعلان إجراءات الصين ضد الإبادة الجماعية للإيغور“.

وتنفي الصين حدوث أي انتهاكات في شينجيانغ وتقول إن التقارير عن الاعتقالات الجماعية للإيغور أكاذيب، وردت على التصريحات السابقة للحكومة النيوزيلندية بشأن شينجيانغ، قائلة إنه يجب التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وتعد نيوزيلندا وأستراليا أكثر تعرضا للانتقام التجاري من الصين، وهي أكبر مشتر لصادراتهما، مقارنة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، وفقا للصحيفة.

وناقش البرلمان النيوزيلندي وأيد اقتراحًا أعرب فيه عن قلقه البالغ بشأن ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“ ضد الإيغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ، حيث توجه حزب ”ACT“ الذي يمثل الأقلية، بفتح باب المناقشة في هذا الشأن، وهو ما قوبل باعتراض من حزب العمال الحاكم بزعامة رئيس الوزراء جاسيندا أرديرن، رافضا وصف تصرفات الصين بأنها إبادة جماعية، وهو ما أدى إلى صياغة مخففة، بحسب قول الصحيفة.

وعلق بروك فان فيلدين، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في ”ACT“، حزب الأقلية قائلا: ”إنه أمر محزن أننا نحتاج لتلطيف لهجتنا لمناقشة القضايا الصعبة“.

وأيضا تردد المسؤولون الأستراليون في وصف القمع الصيني في شينجيانغ بإبادة جماعية، فقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في آذار/ مارس: ”لدينا أسلوب مختلف قليلا في صياغة تلك العبارة“ مقارنة بموقف الحلفاء الواضح بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بشأن تلك القضية.

وتحدثت الصحيفة عن أن البلدين قد يخسرا الكثير من إغضاب الصين، حيث استهدفت بكين مصدري الشعير والنبيذ الأستراليين بفرض التعريفات الصينية المرتفعة.

كما واجه تجار الفحم قيودًا، على الرغم من أن النزاع لم يؤثر على خام الحديد، الذي تحتاجه الصين لصنع الفولاذ.

وكانت نيوزيلندا أول دولة متقدمة وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الصين، في عام 2008، وتضاعفت التجارة أكثر من أربعة أضعاف منذ ذلك الحين.

وتعد الصين الآن أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا، حيث تستقبل حوالي 30٪ من الشحنات وبقدر ما تستقبل أكبر من أسواق أستراليا والولايات المتحدة واليابان مجتمعين.

وأوضح تيم جروسر، سفير نيوزيلندا السابق لدى الولايات المتحدة، أن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ خطيرة ولكنها لا ترقى إلى مستوى وصف الإبادة الجماعية.

وأكد أن السياسة الخارجية لا ينبغي أن تقوم على قضية واحدة.

وقالت أرديرن في قمة أعمال صينية في أوكلاند، إن اختلافات القيم بين الصين وديمقراطيات مثل نيوزيلندا أصبحت صعبة التسوية مع نمو دور الصين في الاقتصاد العالمي.

وأفادت الصحيفة أن نيوزيلندا رغم تصريحاتها ضد الصين الأسبوع الماضي، لم تستسلم للتوسع المحتمل في ترتيبات جمع المعلومات الاستخبارية لتحالف ”العيون الخمس“، الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وتبادلها مع ما في إطار جبهة مجموعة دبلوماسية ضد الصين.

وفي تعليق للصحيفة، قالت البروفيسور آن ماري برادي، أخصائية السياسة الصينية في جامعة كانتربري في نيوزيلندا، إن تعليقات أرديرن أظهرت أن الحكومة أصبحت أكثر مباشرة بشأن مخاوفها حول الصين في نفس الوقت الذي تبذل فيه جهدًا للحفاظ على سياسة خارجية مستقلة.