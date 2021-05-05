"المحكمة الدستورية" تشعل الصراع بين الرئيس التونسي والغنوشي

قال مراقبون للشأن التونسي، إن رفض الرئيس قيس سعيد التوقيع على تعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية سيفتح الباب أمام صراعات محتدمة جديدة بين رئاسة الجمهورية والأغلبية البرلمانية.

وصادق البرلمان التونسي للمرة الثانية، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون المحكمة الدستورية، دون إدخال أية تعديلات، وذلك بعد رده من قبل رئيس الدولة قيس سعيد إلى مجلس النواب.

وبحسب أحكام الدستور، يتعين على رئيس الدولة قيس سعيد، توقيع مشروع القانون في أجل أقصاه السبت المقبل، قبل الإذن بنشره في الجريدة الرسمية ليكون قانونا نافذا، وذلك في صورة عدم الطعن في دستوريته.

ويرى مراقبون أن التصريحات الأخيرة لرئيس الدولة بخصوص قانون المحكمة الدستورية، تشير إلى عدم إمكانية توقيعه، وتركه معلّقا، خاصة أنه اعتبر أن رئيس الدولة يمكن أن يستعمل تبريرات سياسية لرفض نص قانوني.

واعتبر البرلماني هشام العجبوني أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قرّر المرور بقوة، في المواجهة مع رئيس الدولة، من خلال تمرير تعديل قانون المحكمة الدستورية بطريقة غير قانونية.

ويرى هشام العجبوني، أن جلسة المصادقة على تعديل قانون المحكمة الدستورية باطلة، وكان المفترض أن يتم التداول في التعديل بعد رده من قبل رئيس الدولة في اللجنة المختصة قبل عرضه على الجلسة العامة، مضيفا أن استعمال التصويت عن بعد بداعي تفشي كورونا كان بهدف توفير الظروف لتمرير التعديل.

وقال العجبوني إنه ”لن تكون هنالك محكمة دستورية، وسيتم تعميق الأزمة السياسية، واستمرار التصعيد مع رئيس الدولة، لتكون تونس الخاسر الأكبر“.

وحيال ذلك، قال الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن رئيس الدولة قيس سعيد لا يمكنه رد مشروع القانون إلى البرلمان مجددا، لكن المادة 81 من الدستور تتيح له إمكانية الطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبل السبت المقبل، كما يمكن لـ30 برلمانيا أن يقوموا بالطعن في مشروع القانون.

ورجح الخرايفي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن لا يختم رئيس الدولة مشروع التعديل أو يطعن فيه، وذلك بسبب شبهات الفساد التي تمت إثارتها مؤخرا ضد رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

ويرى الخرايفي أن رئيس الدولة يعلم أن الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة، تريد إبرازه في صورة الخارق للدستور، مثلما تريد تحويل الصراع الدائر بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي، إلى صراع مباشر بينه وبين الأغلبية البرلمانية، لكنه لن يمضي في إقرار مشروع التعديل.

واعتبر القيادي في حزب مشروع تونس عزيز بن الأخضر، أن مصادقة البرلمان على تعديل قانون المحكمة الدستورية يعد المنعرج الأخطر في الصراع بين رئيس الدولة والبرلمان، لكونه يفتح باب المواجهة على معركة كسر عظام محتدمة.

وقال بن الأخضر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن رئيس الدولة قد صرح في خطابه الحاد في محافظة المنستير مؤخرا، أنه يمكنه رفض أي مشروع قانون لدواع سياسية، كما أنه علل رفض التعديل بتجاوز أجل السنة لتشكيل المحكمة الدستورية، وبالتالي لا يتوقع قبوله بمشروع التعديل بعد المصادقة عليه.

وأضاف بن الأخضر أن هذا المأزق المتوقع وغير المسبوق، يؤكد الاختلالات الكبيرة في النظام السياسي التونسي، والتي تقتضي هبة شعبية سلمية، لإرجاع السلطة إلى الشعب، من خلال استفتائه لتغيير النظامين السياسي والانتخابي، ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

من جانبه، رأى المحلل السياسي رياض حيدوري، أن غياب الحوار بين مراكز الحكم في تونس، يفاقم الأزمات، لافتا إلى أن مضي كل الفاعلين السياسيين إلى التصعيد يضع مصير البلاد في المجهول، خاصة في ظل ما تعانيه من وضع وبائي متصاعد، وأزمة اقتصادية خانقة.

وقال حيدوري في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إنه كان يتعين على المنظمات الوطنية، والشخصيات القريبة من رئيس الدولة البحث عن وساطات، تقود إلى الحوار، وتجاوز المأزق القانوني المتصل بالمحكمة الدستورية، بما يمنع من مزيد توتير الوضع السياسي، الذي ينعكس على باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.