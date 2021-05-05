تقرير: ظريف في خطر بعد تسجيلاته المسربة

ترى شبكة أخبار تلفزيونية تركية، اليوم الأربعاء، أن وضع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أصبح في خطر؛ بسبب آرائه غير التقليدية تجاه المؤسسة العسكرية الإيرانية والتي أثارت غضب المرشد الأعلى وعمقت الاقتتال الداخلي بين المعتدلين والمتشددين بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل.

واعربت شبكة ”TRT World“ عن اعتقادها بأن ظريف الذي تلقى تعليمه في أمريكا، والذي يعتبر السياسي الأكثر شعبية في إيران قد ”وقع في مرمى النيران“ عندما تسربت تعليقاته السرية على الحرس الثوري الإيراني القوي إلى الصحافة.

وأشارت إلى أنه بعد التسجيل الصوتي المسرب، سرعان ما تم توبيخ ظريف من قبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أقوى شخصية في إيران، والذي قال: ”كان هذا خطأ كبيرا يجب ألا يرتكبه مسؤول في الجمهورية الإسلامية“.

وقال التقرير:“ أصبح الشريط الصوتي الذي تم تسريبه أداة سياسية لإثارة الاقتتال السياسي الداخلي بين المعتدلين والمتشددين في إيران“.

وضع ظريف في الزاوية

ولفت التقرير إلى أن الشريط الصوتي المسرب أثار نقاشًا حادًا حول اتجاه البلاد، بينما تعرض ظريف، السياسي الإصلاحي الأكثر شعبية، لضغوط سياسية شديدة لإضعاف المعتدلين في نظر الجمهور.

وقال مدير مشروع إيران في ”مجموعة الأزمات الدولية“ علي فائز: إنه ”موسم غير معقول في إيران حيث إن الكثير على المحك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المرجح أن تحدد هذه الانتخابات من سيكون آخر رئيس في عهد خامنئي، وبالنظر إلى أن نهاية خلافة الزعيم تلوح في الأفق بشكل كبير، فإن جميع الفصائل تريد التأكد من أنها في وضع يمكنها من تشكيل مستقبل الجمهورية الإسلامية“.

وأضاف فائز: ”في هذا السياق كان لشريط ظريف فائدة مزدوجة للمتشددين إذ إنه ساعد في تقويض العملية الدبلوماسية في فيينا، مما سيعزز بعض القوى في إيران ويؤدي إلى حرق ظريف كمرشح رئاسي محتمل“.

ورأى أن التسريب جاء في وقت حرج عندما كان دبلوماسيو إيران يتفاوضون في فيينا مع دول كبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع العام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب العام 2018.

وقال فائز: ”أشك في أن ظريف سيكون قادرًا على لعب دور سياسي ذي مغزى طالما بقي هيكل السلطة على ما هو عليه اليوم“.

لكنه أوضح أيضًا أن المرشد الأعلى يبدو وكأنه يؤدي عملًا متوازنًا، ولم يكن مستعدًا لملاحقة ظريف إلى نقطة لن يكون أمامه فيها خيار سوى الاستقالة.

التقرير لفت أيضًا إلى أنه وعلى الرغم من كل الضغوط على وزير الخارجية المحاصر، يعتقد محلل سياسي إيراني مقيم في طهران، والذي رفض الكشف عن هويته أن حياة ظريف المهنية قد لا تكون في نهايتها بعد كل شيء.

وأشار التقرير إلى أن ظريف هو السياسي الإيراني الأكثر شعبية؛ إذ أظهر استطلاع العام 2016 الذي أجرته شركة غربية بأنه يحظى بموافقة شعبية بلغت نحو 76%.

وقال المحلل الإيراني: ”أعتقد أن الأشخاص العاديين يعتبرونه ضحية لهذه المؤامرة، وشعبيته تزداد الآن، ليس فقط بسبب مفاوضات الاتفاق النووي، ولكن بسبب هذه الهجمات ضده، أعتقد أنه سيظل يلعب دورًا حاسمًا في الانتخابات القادمة وأنا أعارض الرأي بأن مسيرته المهنية انتهت لأنها لم تنته“.

من سيفوز في الانتخابات؟

وذكر التقرير أنه بينما من المقرر إجراء الانتخابات في حزيران، فإن بعض الشخصيات البارزة مثل إبراهيم رئيسي، كبير القضاة في إيران، أو علي لاريجاني، كبير المفاوضين النوويين السابقين، لم يعلنوا ترشحهم بعد، ما يشكل فرقا كبيرا مع الولايات المتحدة، حيث يعلن المرشحون ترشحهم قبل سنوات من موعد الانتخابات.

وقال المحلل الإيراني:“في ظل الجدل المكثف حول شريط صوت ظريف الذي تم تسريبه، والذي يضر بآفاق إحياء الاتفاق النووي فإن خطرا حقيقيا يلوح في الافق وهو أن الجو السياسي سوف يسقط إلى حد كبير في أيدي المتشددين“.

وأضاف: ”لم يتبق وقت لفريق التفاوض للتوصل إلى اتفاق في فيينا يمكن الإعلان عنه قبل انتخابات حزيران، وفي حين أن المفاوضات لم تتوقف بسبب التسريبات، اعتقد أنه إذا لم تؤد العملية التفاوضية إلى شيء يمكن التعويل عليه في أقرب وقت ممكن، فسيكون من الصعب للغاية التفكير في جولة أخرى من المفاوضات مع أولئك الذين هم على استعداد للتوصل إلى اتفاق“.