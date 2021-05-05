حكم نهائي بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني في بلجيكا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

سحب دبلوماسي إيراني حكم عليه في شباط/فبراير في بلجيكا بالسجن عشرين عاما بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، الأربعاء طلب استئناف كان تقدم به ما يجعل الحكم الصادر بحقه نهائيا.

وقال المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية المسؤولة عن الإرهاب إيريك فان دويز لوكالة ”فرانس برس“ إن ”محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه“.

ولن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في الرابع من شباط/فبراير في المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاما.