أخبار

حكم نهائي بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني في بلجيكا
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 10:54 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 12:10 GMT

حكم نهائي بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني في بلجيكا

سحب دبلوماسي إيراني حكم عليه في شباط/فبراير في بلجيكا بالسجن عشرين عاما بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، الأربعاء طلب استئناف

+A -A
المصدر: ا ف ب

سحب دبلوماسي إيراني حكم عليه في شباط/فبراير في بلجيكا بالسجن عشرين عاما بعد إدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، الأربعاء طلب استئناف كان تقدم به ما يجعل الحكم الصادر بحقه نهائيا.

وقال المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية المسؤولة عن الإرهاب إيريك فان دويز لوكالة ”فرانس برس“ إن ”محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه“.

ولن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في الرابع من شباط/فبراير في المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاما.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play