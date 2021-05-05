مجندتان إسرائيليتان ترقصان لجنديين مصريين على الحدود (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، مجندتين إسرائيليتين من كتيبة ”الفهد“، تخدمان على الحدود الإسرائيلية – المصرية، وهما ترقصان على أنغام الأغنية الإسرائيلية ”حبيب قلبي“ لفرقة A-WA الإسرائيلية، وفقًا لقناة الأخبار الإسرائيلية الـ 12.
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وفي مقطع فيديو مدته نصف دقيقة، يمكن رؤية الجنديين المصريين والمجندتين الإسرائيليتين وهم يرقصون معًا على جانبي السياج الحدودي، مقلدين حركات بعضهم البعض.
https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/1690701537779692
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي بشأن المقطع
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ومن المتوقع أن يثير المقطع جدلا واسعا في مصر؛ نظرا للحساسية الشعبية تجاه إسرائيل رغم السلام القائم بين البلدين منذ عقود.
مجندتان إسرائيليتان ترقصان لجنديين مصريين على الحدود#إرم_نيوز #مصر #إسرائيل pic.twitter.com/ftjubxQxTj
— إرم نيوز (@EremNews) May 5, 2021