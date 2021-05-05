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مجندتان إسرائيليتان ترقصان لجنديين مصريين على الحدود (فيديو)
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 10:28 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 12:10 GMT

مجندتان إسرائيليتان ترقصان لجنديين مصريين على الحدود (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، مجندتين إسرائيليتين من كتيبة "الفهد"، تخدمان على الحدود الإسرائيلية - المصرية، وهما ترقصان

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المصدر: يحيى مطالقة- إرم نيوز

أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، مجندتين إسرائيليتين من كتيبة ”الفهد“، تخدمان على الحدود الإسرائيلية – المصرية، وهما ترقصان على أنغام الأغنية الإسرائيلية ”حبيب قلبي“ لفرقة A-WA الإسرائيلية، وفقًا لقناة الأخبار الإسرائيلية الـ 12.

وفي مقطع فيديو مدته نصف دقيقة، يمكن رؤية الجنديين المصريين والمجندتين الإسرائيليتين وهم يرقصون معًا على جانبي السياج الحدودي، مقلدين حركات بعضهم البعض.

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/1690701537779692

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي بشأن المقطع

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ومن المتوقع أن يثير المقطع جدلا واسعا في مصر؛ نظرا للحساسية الشعبية تجاه إسرائيل رغم السلام القائم بين البلدين منذ عقود.

 

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