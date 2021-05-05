بعد فشل نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يبدأ المشاورات مع رؤساء الأحزاب ومؤشرات على تكليف لابيد بتشكيل الحكومة

بدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء الأحزاب لبحث تكليف تشكيل الحكومة الجديدة بعدما فشل نتنياهو في المهمة.

والتقى ريفلين رئيس حزب ”يوجد مستقبل“، يائير لابيد، ورئيس حزب ”يمينا“، نفتالي بينيت، كما سيجري مشاورات مع رؤساء الأحزاب في وقت لاحق اليوم تتعلق بالتكليف الجديد لتشكيل الحكومة.

وشرع ريفلين بإجراء اتصالات مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية، وذلك من أجل التشاور معهم وطرح مواقفهم بشأن التوصية على الشخص لتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة أو نقل التكليف إلى الكنيست بغية اختيار عضو كنيست لهذه المهمة ومنحه 3 أسابيع لحشد أغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة.

لكن وفقا للتقديرات، يتجه الرئيس الإسرائيلي لتكليف لابيد، وذلك على الرغم من الحديث عن التفاهمات لتشكيل حكومة بديلة على أن يكون بينيت الأول بالتناوب على رئاسة الحكومة مع لابيد.

يذكر أن نتنياهو لم يطلب من ريفلين تمديد الفترة الزمنية لإتمام هذه المهمة، علمًا أن القانون يمنح ريفلين صلاحية تمديد الفترة بـ14 يوما إضافيًّا، إذ يتعزز الاعتقاد لدى نتنياهو أن السيناريو الأرجح هو التوجه إلى انتخابات خامسة.

ومع انقضاء المهلة القانونية (28 يومًا) التي كانت لدى نتنياهو الذي فشل في إبرام اتفاقيات مع الأحزاب لتشكيل ائتلاف حكومي، يرجح أن ينقل ريفلين التفويض إلى لبيد، أو إجراء جولة مشاورات جديدة مع الأحزاب للحصول على توصياتها بمرشح يشكل الحكومة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أعاد قبيل انتصاف ليل الثلاثاء- الأربعاء، التفويض الذي منحه إياه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لمحاولة تشكيل حكومة، في أعقاب فشله في المهمة، وعدم تمكنه من إبرام اتفاقات ائتلافية مع الكتل البرلمانية، رغم منحة 28 يوما لهذه الغاية.

وأصدر الليكود بيانا قال فيه: إن ”نتنياهو أعاد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي في أعقاب رفض بينيت الالتزام بتشكيل حكومة يمينية؛ ما كان سيدفع أعضاء كنيست آخرين للانضمام إليها“.

في غضون ذلك، أبلغ رئيس حزب ”أمل جديد“، المنشق عن الليكود، جدعون ساعر، الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين، أنه يوصي بيائير لابيد من المعسكر المناوئ لنتنياهو بتشكيل الحكومة، من جهة أخرى، أعلن عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب ”يمينا“، أنه ينوي التصويت ضد تشكيل حكومة تغيير برئاسة بينيت ولابيد، إذ كتب إلى رئيس حزبه: ”سأعارض تشكيل حكومة مع اليسار“.