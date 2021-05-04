بعد انتهاء مهلته.. نتنياهو يعيد تكليف تشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي‎

انتهت مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة عند منتصف ليل الثلاثاء، حيث أخفق أطول زعماء إسرائيل بقاء في السلطة في كسر جمود سياسي مستمر منذ أكثر من عامين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعاد التفويض بتشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعد فشله بتشكيل حكومة تضم أحزاب اليمين.

وبحسب ما نقلت قناة ”كان“ عن حزب ”الليكود“ الذي يترأسه نتنياهو، فإنه ”بسبب رفض نفتالي بينيت، الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بالتأكيد إلى تشكيل حكومة، أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التفويض إلى الرئيس ريفلين“.

وطرح نتنياهو مقترحاً لتجاوز هذه الأزمة يقضي بإجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا أن هذا المقترح لم يحظَ بتأييد الأغلبية اللازمة لتمريره في الكنيست.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإسرائيلي مشاورات قصيرة يعقبها إصدار قرار بنقل كتاب التكليف إما إلى الكنيست للاتفاق على مرشح لتشكيل الحكومة، وإما لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فيما يحظى زعيم حزب ”يمينا“ نفتالي بينيت بفرصة ضئيلة في الحصول على كتاب التكليف بتشكيل الحكومة.

وفي حال فشل هذه الخيارات، فإن الرئيس الإسرائيلي سيقرر حل الكنيست الإسرائيلي والتوجه لانتخابات خامسة في إسرائيل خلال نحو عامين ونصف، في واحدة من أطول الأزمات السياسية التي تعيشها إسرائيل.