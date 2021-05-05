فورين بوليسي: مع تصاعد المنافسة مع الولايات المتحدة.. العالم قد يتبنى القيم والقيادة الصينية بإرادته

في خطابه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، أخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن صفحة من كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت أيزنهاور وربط مخططه المحلي الطموح بالحاجة إلى التنافس مع الصين، ومثلما أقنع أيزنهاور الدولة بتمويل نظام الطرق السريعة بين الولايات من خلال التذرع بالأمن القومي، صور بايدن برنامجه للبنية التحتية بأنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة العالمية.

ووفقا لمجلة ”فورين بوليسي“، على الرغم من أن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إلا أنه يبدو أن بايدن يدرك أن الولايات المتحدة في حقبة جديدة من المنافسة بين القوى العظمى وتحتاج إلى تعزيز أدائها.

وتقول المجلة إنه على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن وقوع صدام عسكري حول تايوان، لا تشكل الولايات المتحدة أو الصين تهديدًا حقيقيًا لسيادة أو استقلال بعضهما البعض، فببساطة الدولتان أكبر وأبعد من أن تفكر إحداهما في غزو أو حتى فرض إرادتها على الأخرى بشكل حاسم.

وتمتلك كل من الصين والولايات المتحدة -أيضا- أسلحة نووية؛ ما يضع قيودًا أكثر صرامة على قدرة أي من الدولتين على إجبار الأخرى على تنفيذ ما تريده.

علاوة على ذلك، من المستبعد أن يحول أي من البلدين الآخر إلى أيديولوجيته السياسية المفضلة، فلن تقبل الصين بالتحول إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، ولن تتحول الولايات المتحدة لنظام رأسمالي قائم على دولة الحزب الواحد مثل الصين، ولذلك شاءا أم أبيا، سيتعين على هاتين الدولتين القويتين التعايش مع بعضهما البعض لفترة طويلة.

محاور المنافسة

بعض جوانب المنافسة الصينية الأمريكية مادية في طبيعتها حيث تسعى كل دولة إلى تطوير قدرات ذكاء اصطناعي فائقة وتكنولوجيا الطاقة الخضراء والمنتجات الطبية الحيوية إلى جانب قدرات عسكرية أكثر تقدمًا من الأخرى، كما سيكون جزء كبير من المنافسة معياريًا حيث تسعى كل دولة للدفاع عن القيم والمعايير التي تعتقد أن النظام العالمي يجب أن يقوم عليها، وبالتالي يصبح السؤال: من ستفوز في النهاية بدعم أكبر حول العالم؟



تود الصين تحويل النظام العالمي إلى نظام يؤكد السيادة الإقليمية وعدم التدخل، ويحتضن فكرة تواجد العديد من الأنظمة السياسية المختلفة في العالم، ويمنح الأولية للاحتياجات المفترضة للجماعة مثل الأمن الاقتصادي على حقوق أو حريات الفرد.

وشرحت عالمة السياسة جيسيكا تشين فايس مؤخرًا، أن الصين تسعى إلى نظام عالمي ”آمن للاستبداد“، حيث لا تعرض المطالب العالمية للحقوق الفردية سلطة الحزب الشيوعي الصيني للخطر أو تثير انتقادات لسياساتها الداخلية.

وعلى النقيض، شجعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة نظامًا عالميًا يفضل القيم الليبرالية، ويقوم على أساس أن جميع البشر لديهم حقوق معينة لا يمكن تجاهلها.

وساعد قادة الولايات المتحدة على ترسيخ هذه الأفكار في وثائق مثل ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشير صراحة إلى ”تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز“.

ويتميز الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاق حلف شمال الأطلسي والمؤسسات الأخرى التي تقودها الولايات المتحدة بمثل هذه القيم.

إلا أنه لا الولايات المتحدة ولا الصين تلتزم بهذه الإعلانات المعيارية، فعلى عكس الادعاءات الصينية بأنها ”لا تتدخل أبدًا“ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كانت بكين تتدخل في شؤون الدول الأخرى في أكثر من مناسبة، وبالمثل، على الرغم من رغبة قادة الولايات المتحدة في تمجيد التزامهم العميق بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، إلا أنهم سبق وتجاهلوا السلوك غير الليبرالي لبعض الحلفاء الرئيسين، كما فشلت الولايات المتحدة في التنفيذ الكامل لهذه المُثل محليا.

ومع ذلك لا يمكن اعتبار قيم الولايات المتحدة والصين مجرد كلام فارغ، فقد استخدمت الولايات المتحدة، في بعض الأحيان، قوتها لتوسيع مجال الحكم الديمقراطي والضغط على الدول التي رفضت هذه المُثل وعزلها.

أيهما أقرب للفوز؟

من المرجح أن تلعب القوة الصارمة والنجاح المادي أدوارًا رئيسة في هذه المنافسة، لأن الحجم الاقتصادي يؤثر على حسابات الدول الأخرى والنجاح المحلي يلهم الآخرين، ولكن علينا -أيضا- أن نأخذ في الاعتبار الجاذبية الجوهرية للأفكار نفسها، فهل من المحتمل أن تكون المعايير الليبرالية التي تتبناها الولايات المتحدة وأقرب حلفائها أكثر جاذبية للآخرين من دفاع الصين الصريح عن السيادة الوطنية، وتأكيدها المتكرر على عدم التدخل، وإصرارها على أن يكون للدول المختلفة الحق في تطوير مؤسسات سياسية تتماشى مع ثقافاتها وتجاربها التاريخية؟



فقد يكون الأمريكيون معتادين على الاعتقاد أن ”قوس التاريخ ينحني نحو العدالة“ وأن مُثُل الحرية تنتصر في نهاية المطاف حتى لو استغرق الأمر عقودا عديدة قبل أن يحدث ذلك، إذ دعم التاريخ الأمريكي هذه النظرية على مدة القرون الأربعة الماضية.

إلا أن القيم الصينية قد تكون أكثر جاذبية في العديد من الأماكن حول العالم، فقد يفضل القادة غير الديمقراطيين، أي معظم حكومات العالم، نظامًا عالميًا يمنح كل دولة الحق في تحديد نظام حكمها الخاص، ويمنع الأجانب من الضغط عليهم بشأن ما يحدث داخل حدودهم.

كما كان استعداد الصين لتقديم المساعدة التنموية دون اشتراطها بالإصلاحات المحلية كما تفعل برامج المساعدات الأمريكية والغربية، أكثر جذابة في بعض البلدان، ويحظى دفاع الصين عن عدم التدخل ورفضها للمعايير الليبرالية بدعم الكثير من المستبدين.

ولأن الصين الأكثر قوة تحترم هذه المُثل، فلن تقلق الدول الأخرى من سعي بكين لدعم تغيير النظام، فباستثناء ما يحدث في هونغ كونغ وتايوان والذي تعتبره بكين من الشؤون الداخلية، قد يكون خطاب الصين الذي يعتمد على مبدأ (عيش واترك الآخرين يعيشون)، مطمئنًا للدول التي لا تتشارك الطابع الاستبدادي للصين.

من جانبها قد تكون الصين على استعداد لمساعدة الأنظمة الاستبدادية الأخرى في البقاء في السلطة، ولكن منذ وفاة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، لم تحاول تحويل الديمقراطيات القائمة إلى أنظمة رأسمالية أحادية الحزب.

وفي حين قد تتغير هذه السياسة بالطبع، إلا أنه حتى الآن، قد تجد بعض البلدان هذا الموقف أكثر جاذبية من موقف الولايات المتحدة القائل إن جميع الحكومات يجب أن تصبح ديمقراطيات في نهاية المطاف.

هذا ويعتبر موقف الصين أقل عرضة لتهمة النفاق، حيث يقوم على فكرة السماح لجميع الدول بالتطور على النحو الذي تراه مناسبًا، ما يترك لها الحرية في التعامل مع الديمقراطيات والدكتاتوريات العسكرية والأنظمة الملكية وتكييف علاقاتها مع كل منها وفقًا للظروف المحلية.



في حين تبدو الولايات المتحدة ذات معايير مزدوجة عندما تعلن المبادئ الليبرالية وتستمر في دعم الحلفاء المقربين الذين ينتهكون هذه المثل العليا بشكل منهجي، بينما تستطيع الصين التجارة والاستثمار والتعاون مع أي طرف دون أن تتهم بالشيء ذاته.

بالنظر إلى كل هذا، قد يعتقد المرء أن نهج الصين تجاه النظام العالمي سيحل في نهاية المطاف محل المثل الليبرالية للولايات المتحدة، ولكن الخبراء يرون أن هذا الاستنتاج قد يكون سابقا لأوانه، لأن الموقف الصيني لا يخلو من العيوب.

وتتمثل إحدى المشكلات في أن الدول الأخرى تكترث للمخاوف الأخلاقية، فحتى في عالم تستمر فيه سياسات القوة في تشكيل الكثير من المسارات والقرارات العالمية، تظل مشاهد الوحشية والتجاهل القاسي لأرواح الأبرياء، وغيرها من الأعمال الوحشية التي ترعاها الدولة، منفرة وبغيضة للآخرين، حتى عندما تكون هذه الأفعال محصورة داخل حدود دولة معينة.

ولهذا السبب، تجعل الجهود الصينية لتعزيز النظام العالمي الذي يضفي الشرعية على الحكم التعسفي ويمنح السياسات الداخلية للحكومات الحصانة من اللوم الأخلاقي، الدول الأخرى متوترة.

كما تتعارض فكرة السيادة الدولية المطلقة داخليا مع فكرة تقرير المصير القومي، ففي حين تؤكد الليبرالية حقوق الأفراد، إلا أنها كانت متعاطفة أيضا مع فكرة السماح للأشخاص ذوي الثقافة واللغة والهوية الجماعية المتميزة بحكم أنفسهم.

ومن المستبعد أن يحظى النظام الصيني الذي يسهل إساءة معاملة المجموعات العرقية أو القومية داخل بلد ما، بإعجاب الذين يتطلعون إما إلى حكم أنفسهم أو مجرد المساواة.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك جهود الصين العنيفة لقمع أقلية اليغور المسلمة ومحي هويات المجموعة الثقافية تدريجيًا.

وتلفت المجلة الأمريكية نقلا عن خبراء إلى أنه من غير المنطقي أن يفترض الأمريكيون وغيرهم من أنصار المثل الليبرالية أن هذه الحقائق ”بديهية“ أو أن قوس التاريخ يميل تجاهها، وإذا كان هذا القوس يميل نحو العدالة، فهذا لم يكن نتيجة التدخل الإلهي، أو نزعة راسخة في الطبيعة البشرية تقود حتماً نحو نتيجة الليبرالية، فلن ينحني هذا القوس إلا تجاه من يثبتون تفوق مُثلهم العليا، وخاصة عند مقارنتها بالبديل، ويبدو أن هذا هو ما تحاول إدارة بايدن فعله، ولكن من المرجح أن يعتمد نجاحها على قدرتها على عكس دوامة المعلومات المضللة التي تشوه السياسة.