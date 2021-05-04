بسبب ليبرمان.. الأحزاب المتشددة دينيًا تستبق نهاية مهلة تكليف نتنياهو وتشن هجوما على "كتلة التغيير" ‎

قبل ساعات على نهاية مهلة التكليف الرئاسي الممنوح لزعيم ”الليكود“ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن تشكيل الحكومة، شنت الأحزاب الحريدية، المتشددة دينيا، هجوما حادا ضد زعيم قائمة ”يمينا“ نفتالي بينيت، وقالت إنه يقود البلاد إلى المجهول.

وجاء هجوم هذه الأحزاب على خلفية الأنباء عن عزم بينيت، حال انتقل إليه التكليف الرئاسي، تعيين زعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“ أفيغدور ليبرمان وزيرًا للمالية، وهو الأمر الذي تعتبره هذه الأحزاب كارثيا، إذ يعد الخلاف بينهم وبين ليبرمان طويلا وجوهريا، وقد يعني توليه هذه الحقيبة قيودا كبيرة على الامتيازات المالية لهذا القطاع الديني.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، مساء الثلاثاء، أن مسؤولين بحزب ”يهدوت هاتوراه“ الحريدي الأشكنازي، بزعامة موشي غافني وياعكوف ليتسمان، يخشون وصول ”كتلة التغيير“ بزعامة بينيت أو يائير لابيد رئيس حزب ”هناك مستقبل“ إلى مقعد رئيس الوزراء، على خلفية احتمال تعيين ليبرمان وزيرا للمالية.

ونقلت القناة عن مسؤولين بالحزب المتشدد دينيًا، أن تعيين ليبرمان وزيرا للمالية سيعد ”جريمة كراهية وظلما أخلاقيا لا يغتفر“، كما نقلت عنهم أن ”بينيت مثل لابيد عليه أن يزيل عن كاهله وصمة الماضي، وأن يدرك أن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها“.

واعتبر هؤلاء أن ما يقوم به بينيت، وكذلك أيليت شاكيد الساعد الأيمن له، ”يعد تدميرا للتقاليد ومساسا كبيرا بالدين في دولة إسرائيل“، كما وجهوا نداء إلى الجمهور المتدين والمنتمين لليمين، وقالوا إن بينيت يقوم بعملية ”انفصال 2 في إسرائيل“، في إشارة إلى تهميش الجمهور الديني وعزله عن البلاد.

وذكرت القناة السابعة أن بينيت أعلن رفضه لهذا الهجوم، وذكر الجمهور الحريدي، خلال اجتماع عقده، أن نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة سواء به أو بدونه، وقال: ”لم أطلب من نتنياهو رئاسة الحكومة ولكنني طلبت منه أن يشكل حكومة، وهذا الأمر للأسف لا يحدث لأن زعيم (الصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش حرق كل الجسور التي تؤدي إلى حكومة يمينية“.

وأشار بينيت إلى أن هدفه تشكيل حكومة ومنع الذهاب إلى انتخابات جديدة، وأن على رأس أولوياته تشكيل حكومة يمين، وقال: ”أعلم أن الأمر يحبط الكثير من الأشخاص، أحيانا من اليسار، ولكنني كرجل ينتمي لليمين لا أنوي أن أتغير“.

وتابع أنه من أجل تشكيل حكومة يمين ”نحن على استعداد لبحث أمور لم نضعها في الحسبان في وقت سابق، وظننا أننا لن نصل إلى هذه اللحظة، ولكنني أقول من جديد، إن العائق الأساسي لتشكيل حكومة ليست كتلة يمينا“.

وكانت الأزمة بين ليبرمان والأحزاب الحريدية ”شاش“ و“يهدوت هاتوراه“ قد بلغت ذروتها وقت أن كان زعيم ”إسرائيل بيتنا“ وزيرا للدفاع، لا سيما ما يتعلق بقانون التجنيد الذي يريد الحريديم أن يمنح المنتمين إلى هذا القطاع إعفاءات كاملة من الخدمة الإلزامية بالجيش، فضلا عن ملفات أخرى خلافية.