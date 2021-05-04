بايدن يجري اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”بحثت خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية“.

وتابع: ”لدينا قاعدة صلبة ومستدامة من المصالح المشتركة، وحريصون على تعزيز العلاقات وتطويرها في المستقبل“.

من جانبه ذكر بيان نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن بايدن ”هنأ ولي العهد بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن تقديره للجهود التعاونية التي تبذلها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة في قضايا تتراوح من الفضاء إلى المناخ إلى الدفاع والأمن“.

وأوضح أن الاتصال ناقش ”التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك أفغانستان، والأبعاد النووية والإقليمية للتهديد الذي تشكله إيران، وكذلك السعي المشترك لتهدئة التصعيد وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط“.