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واس: الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 21:44 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 22:00 GMT

واس: الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي

تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وذكرت

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المصدر: فريق التحرير

تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ الرئيس التركي خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وتابعت: ”وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامة الرئيس التركي على تهنئته، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات“.

وكانت الرئاسة التركية ذكرت، في وقت سابق، أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي بحث خلاله العلاقات الثنائية بين أنقرة والرياض.

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