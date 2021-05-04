قناة عبرية: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة بعد فشل مساعي جذب الأحزاب الحاسمة

يبدو أن الساعات الأخيرة لانتهاء مدة التفويض، لن تحمل جديدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم ينجح لهذه اللحظة في جذب أي من الأحزاب الإسرائيلية الحاسمة لكتلته لصالحه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، عن مقربين من رئيس الوزراء نتنياهو، أن فرص تشكيله حكومة معدومة، وأنه لن يطلب تمديد التفويض من الرئيس.

وأكدت القناة العبرية، عن مصادر في حزب ”الليكود“، أن فرصتهم في تزكية نفتالي بينيت، قد تضاءلت خوفًا من أن ”يسرق التفويض“.

وأوضحت القناة، أنه نظراً لمعارضة الأغلبية لقانون الانتخاب المباشر، قال رئيس اللجنة المنظمة ميكي زوهار إنه لن يصوت اليوم على هذا الموضوع في اللجنة.

ولفتت القناة نقلا عن مسؤول كبير في الليكود، إلى أنه حتى إذا لم يتعهد بينيت، علناً بعدم إجراء المزيد من الاتصالات مع لبيد، فسوف يفكرون في تزكية له.

وأضافت القناة، أنه حتى الساعات الأخيرة لانتهاء التفويض، يضغط ”الليكود“ على بينيت لتقديم تعهد ، بعد الاجتماع الطويل الذي عقده الليلة الماضية مع ياريف ليفين في الكنيست.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر في الأحزاب اليمينية، أنه إلى جانب اقتراح نتنياهو العلني بأن يكون بينيت هو الأول في التناوب، يسعى نتنياهو عمليا ويهتم بإجراء انتخابات خامسة وليس تشكيل حكومة.

وأشارت القناة إلى أن اليمينيين بعد الانطباع الذي حصلوا عليه من المحادثات مع رجال نتنياهو أوضحوا لهم أنهم لن يسمحوا لهم بالذهاب إلى انتخابات أخرى، لكنهم سيشكلون حكومة مع يائير لابيد، إذا لزم الأمر، لمنع ذلك.