بايدن يأمل" إمكانية اللقاء مع بوتين في يونيو المقبل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة إلى أوروبا في حزيران/يونيو.

وقال بايدن ردا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين: ”هذا ما آمل به وأتوقعه“، مضيفا: ”نعمل على هذا الأمر“.