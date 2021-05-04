تاريخ النشر:
04 مايو 2021 19:50 GMT
تاريخ التحديث: 04 مايو 2021 20:25 GMT
بايدن يأمل" إمكانية اللقاء مع بوتين في يونيو المقبل
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة إلى أوروبا في حزيران/يونيو. وقال بايدن ردا على
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة إلى أوروبا في حزيران/يونيو.
وقال بايدن ردا على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين: ”هذا ما آمل به وأتوقعه“، مضيفا: ”نعمل على هذا الأمر“.