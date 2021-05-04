وزير العدل: زيادة الإرهاب داخل أمريكا يمثل تهديدا "متسارعا"

طالب وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند الكونغرس اليوم الثلاثاء، بتقديم مزيد من التمويل للتحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالإرهاب الداخلي، قائلا إنه يمثل تهديدا ”متسارعا“ يقض مضجعه.

وجاء ذلك أثناء إدلاء جارلاند، الذي عمل قاضيا اتحاديا ومدعيا عاما اتحاديا قبل أن يرشحه الرئيس جو بايدن لقيادة وزارة العدل، بشهادته بخصوص طلب ميزانية الوزارة للسنة المالية 2022.

وقال جارلاند أمام اللجنة الفرعية للميزانية في مجلس النواب الأمريكي: ”لدينا خوف متزايد من التطرف العنيف الداخلي والإرهاب الداخلي، كلاهما يقض مضجعي أثناء الليل“.

ولم يذكر بالاسم مجموعات عنيفة محددة، لكن أعضاء مجموعتي براود بويز وأوث كيبرز كانوا بين ما يزيد على 400 شخص أُلقي القبض عليهم بسبب الهجوم الدامي لأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس في الـ6 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتمثل جلسة الاستماع هذه أول ظهور لجارلاند أمام الكونغرس منذ إقرار تعيينه كأكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد في شهر مارس/آذار الماضي.

وقال أمام لجنة مجلس النواب، إن خطورة الأسلحة الفتاكة المتاحة لكل من الإرهابيين الأجانب والمحليين زادت، وإن وزارة العدل ”تضع مواردها للدفاع عن البلاد فيما يتعلق بكليهما“، مضيفًا أن ”لدينا تهديدا ناشئا ومتسارعا“.