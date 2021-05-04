البيت الأبيض ينفي تقريرًا عن اتفاق لتبادل السجناء مع إيران‎

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد اتفاق مع إيران على تبادل للسجناء، لكن المحاولات لإطلاق سراح 4 أمريكيين تحتجزهم طهران مستمرة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن أي مناقشات غير مباشرة مع إيران حول تبادل للسجناء منفصلة عن جهود استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نفت على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، وجود صفقة لتبادل السجناء مع إيران، معتبرًا أن“التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ليست صحيحة“.