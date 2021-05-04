فرنسا تستدعي السفير الروسي بعد منع دخول مسؤولين

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزارة استدعت سفير روسيا أمس الإثنين، لإبلاغه بأن على موسكو التصرف بمسؤولية بعدما رفضت دخول عدد من المسؤولين الأوروبيين.

وأحد هؤلاء المسؤولين هو جاك مير، المسؤول عن رفع تقارير إلى المجلس الأوروبي بخصوص تسميم السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول للصحفيين في إفادة يومية: ”تلك الإجراءات من جانب موسكو لن تؤدي على الأرجح إلى نزع فتيل التوترات الحالية بين موسكو والغرب ولذلك نتوقع من روسيا أن تتبنى نهجا مسؤولا من أجل تحقيق هذا“.