منظمة: انفصال قرابة 5 آلاف طفل عن آبائهم في صراع إقليم تيغراي الإثيوبي

ذكرت منظمة ”أنقذوا الأطفال“، اليوم الثلاثاء، أن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي تسبب في انفصال قرابة 5 آلاف طفل عن آبائهم.

وقالت المنظمة إن الكثير من الأطفال يعيشون الآن في أماكن مزدحمة، والكثير منهم ينامون مع عشرات البالغين من غير الأقارب، مما يجعلهم عرضة لانتهاكات.

وتفجر القتال بين الحكومة الاتحادية وقوات في الإقليم الشمالي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، ويُعتقد بأنه أودى بحياة الآلاف، وشرد أكثر من مليون.

وأكدت طفلة صغيرة صحة رواية المنظمة، حيث قالت لـ“رويترز“ إنها عادت إلى المنزل لكنها لم تجد والديها.

وفقدت ”فرويني“ ذات السبعة أعوام، والمنحدرة من بلدة ماي كادرا، أثر والديها وأشقائها عندما بدأ القتل على أساس عرقي، وتحجب ”رويترز“ اسمها الأخير لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وكانت قالت لـ“رويترز“، في مارس/ آذار، في مدرسة تؤوي الأسر النازحة في مقلي عاصمة الإقليم:“جيراننا أتوا وقالوا اركضوا فلربما يأتي الناس ويقتلونكم‭‭’‬‬“.

وظل والدها مع جدتها لأمها المريضة لكنه أبلغها أن تركض، وعندما عادت للمنزل لم تجد والديها، ولا جدتها، وقالت إنها لم ترهم منذ ذلك الحين.

و“فرويني“ التي يرعاها جار حاليًا واحدة من 45 طفلًا انفصلوا عن آبائهم، ويحتمون في مدرسة كاسينيت الثانوية، حيث يتكدس الناس في فصول دراسية أو يقيمون في خيام تحت الأشجار.

وقال كثير منهم إنهم لم يتناولوا سوى وجبة واحدة لأنه لا توجد مساعدات كافية.

وتقول الأمم المتحدة إن استمرار القتال في بعض المناطق يعرقل الاستجابة الإنسانية.

وذكرت الحكومة أنها قدمت 70% من المعونات الغذائية التي تلقتها حتى الآن وتسابق الزمن لإعادة بناء البنية التحتية.

وقالت ماجدالينا روسمان، مستشارة الحماية في منظمة أنقذوا الأطفال:“تسبب الصراع في تعطل شبه كامل لأنظمة الحماية التي من شأنها أن تدعم عادة الأطفال المنفصلين عن ذويهم“.

وقالت:“أنقذوا الأطفال“، إن فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا وشقيقها الصغير فقدا عائلتهما في القتال، لكنهما تمكنا من لم شملهما مع شقيقهما البالغ من العمر 23 عامًا، وكان قد فر إلى السودان لكنه عاد للبحث عنهما، ولا يزال الوالدان على قيد الحياة لكنهما غير قادرين على الوصول إلى الأطفال.

وقالت الفتاة البالغة من العمر 11 عامًا:“عندما بدأت الحرب، ساء كل شيء.. دائمًا ما كانت تدوي أصوات البنادق والمسلحين“.

وأضافت:“أريد أن أكون مع والدي مرة أخرى، وما زلت أشعر بالخوف“.