المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لانتهاكها حرية التعبير‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا في قضيتين منفصلتين، لانتهاكها حرية تعبير صحفية ونائبة في البرلمان.

واعتبر قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.

ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته الصحفية الشهيرة في تركيا بانو جوفين، بأمر قضائي مؤقت ”يحظر بث ونشر في جميع وسائل التواصل معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد 4 وزراء سابقين“ العام 2013.

واعتبرت المحكمة أن هذا القرار ”كانت له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة“.

وتم تغريم تركيا 1500 يورو ”كتكاليف ونفقات“ للصحفية التي لم تطلب أي تعويض.

وفي نهاية العام 2013، كانت بانو جوفين معلقة سياسية، ومقدمة أخبار في القناة التلفزيونية الوطنية ”أي إم سي-تي في“، وفي خريف 2016، تم إغلاق هذه القناة المدافعة عن حقوق الأقلية الكردية على الهواء مباشرة، في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب، في تموز/ يوليو 2016.

وفي القضية الثانية، غرمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية، و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير، التي رفعت عنها الحصانة البرلمانية العام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.

ولا تزال النائبة ملاحقة قضائيًا في تركيا بسبب مشاركتها، في شباط/ فبراير 2016، في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة ”استفزازية“.

ويهدف هذا الإصلاح الدستوري“إلى الحد من خطاب البرلمانيين السياسي“ في إطار ”مكافحة الإرهاب“، وفق ما أوضحته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان.

وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان، خاصة بعد محاولة الانقلاب، في تموز/ يوليو 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش، والقضاء، والإعلام، والمنظمات غير الحكومية.