التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول المعارض لأردوغان بتهمة "إهانة" ضريح سلطان عثماني (فيديو)

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

فتح مدعون عامون أتراك، تحقيقا بحق رئيس بلدية إسطنبول إكرام إمام أوغلو؛ بسبب سلوكه الذي اعتبروه بـ ”المهين“ خلال زيارة ضريح سلطان عثماني، وفق ما أفاد مسؤولون، اليوم الثلاثاء.

وكان قد انتشر فيديو لإمام أوغلو، وهو مرشح رئاسي محتمل لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان، واضعا يديه خلف ظهره خلال زيارته ضريح السلطان محمد الثاني، العام الماضي؛ بمناسبة ذكرى سقوط القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/175664347767445

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إسماعيل تشاتاكلي، إن التحقيق فتحه مكتب الادعاء العام في إسطنبول، حول مزاعم بأن رئيس البلدية ”أهان قبر الفاتح“، بدون تقديم إيضاحات حول كيفية إهانة إمام أوغلو للضريح.

وأضاف تشاتاكلي، أن المدعين يحققون أيضا في مزاعم منفصلة عن زيارة إمام أوغلو للرؤساء المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد.

ويسعى المدعون لحل هذا الحزب، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان؛ بسبب صلاته المزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور، المصنف من قبل أنقرة ”إرهابيا“.

وقال مراد أونغون المتحدث باسم إمام أوغلو في تغريدة، إنه طُلب من رئيس البلدية الإدلاء بأقواله في تحقيق ”يفتقر إلى أي تفسير“.

وإمام أوغلو الذي أحرج حزب العدالة والتنمية الحاكم بفوزه في انتخابات إسطنبول البلدية عام 2019، غالبا ما توجه إليه اتهامات من قبل الحكومة.

كما يخضع رئيس البلدية للتحقيق؛ بسبب معارضته مشروع أردوغان، بناء قناة بديلة لمضيق البوسفور، من المتوقع أن يبدأ العمل فيها في حزيران/ يونيو.

وإمام أوغلو واحد من مرشحين محتملين عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، المقررة عام 2023.